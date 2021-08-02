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【外傭來港】外傭特定情況下可來港　將集中安排於1至2間酒店檢疫

社會 17:43 2021/08/02

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外傭將可重新來港工作。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情漸趨穩定，特首林鄭月娥今日（2日）與多名官員見記者，交代本港疫情發展和防疫措施最新安排。林鄭月娥宣布，第4波疫情終結，達至本地清零的目標，她同時宣布政府會做好建立抗疫屏障工作，包括更有系統管控抵港人士措施，以及所有公務員、政府員工、醫管局員工、安老及殘疾員工及中、小學、幼稚園等員工須接種疫苗，否則須定期自費檢測。

勞工及福利局局長羅致光表示，在新防疫措施下，外傭在特定情況下可來港工作，包括過去已在香港完成疫苗接種，且現時身處外地的外傭將可來港。而現時身在香港，已接種疫苗且將回鄉放假的外傭，他們回港時亦要接受21日的檢疫。

羅致光又表示，正與菲律賓和印尼洽談，如何確認外傭在其國家接種疫苗的真確性，安排他們來港，並集中於1至2間檢疫酒店檢疫，有關詳情將適時公布。

截至8月1日，本港有22.2萬名外傭已接種疫苗，佔外傭總人數的約61%。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：陳梓蔚

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