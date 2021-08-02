【筲箕灣堵路】涉藏士巴拿等男生判更生中心　官指嚴重危害公眾安全

▲ 涉藏士巴拿燒烤鉗男生認罪，今於東區裁判法院被判入更生中心。資料圖片

2019年11月中有人發起「全港三罷」，有示威者在筲箕灣堵路，報稱居於紀律部隊宿舍的17歲男生，涉在公廁外被搜出士巴拿及燒烤鉗等被捕，被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，今（2日）於東區裁判法院被判入更生中心。裁判官判刑時指案情嚴重，被告管有多項物品，嚴重危害公眾安全及社會秩序。

被告周智宏現年19歲，被控於2019年11月11日，在筲箕灣愛秩序灣遊樂場公廁外，管有1個士巴拿、1把燒烤鉗、1包索帶及1卷膠帶。

裁判官判刑時指，被告沒有案底，並引述辯方求情指，被告中學時操行良好，曾參與少年警訊及圖書館大使等，及後成功升讀大學，他經歷本案承受很大壓力，深感後悔，為前途感到擔憂，師長撰寫的求情信中亦正面評價被告，希望獲得輕判。

裁判官判刑時指，案情嚴重，被告管有多項物品，嚴重危害公眾安全及社會秩序，須判阻嚇性刑罰，若被告是成人便須判以監禁。裁判官引述報告指被告體能不符合入勞教中心，並建議被告入更生中心。

裁判官考慮到被告有悔意，以及更生中心能防止犯人重犯，協助改過自身，為更合適的選項，終判被告入更生中心。

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記者：林欣樂

