【5000元消費券】總商會正了解藥房收手續費一事　已提醒藥房不可收任何額外費用

▲ 石門一藥房昨日收顧客電子付款的手續費。（資料圖片）

不少巿民昨領取消費券後購物，但沙田有藥房被指向以八達通消費的巿民加收「手續費」。港九藥房總商會今日（2日）發公告，指全力支持、歡迎及響應政府推出電子消費劵，總商會亦已得知昨日有個別藥房在顧客使用「電子消費劵」付款時收取手續費或服務費，指正了解事件，重申已再次提醒註冊藥房，在顧客使用電子消費劵時不可以收取任何額外費用。

巿民昨不停瘋傳沙田石門一間藥房收據，顯示客人共購買3件貨品，金額為1,006元，以八達通付款，藥房除收取貨物費用，亦索取服務費21元，相當於貨品售價2%，令總數變為1,027元，帖文者呼籲市民消費前先問清楚商舖。詳情即看：【下一頁】

港九藥房總商會今日發公告，指總商會及屬下會員（註冊藥房）全力支持、歡迎及響應政府推出電子消費劵，有關政策不但利民，與此同時，能帶動刺激經濟，為零售業注入強心針。

公告又指，昨日在網上有訊息指個別藥房店在顧客使用八達通以「電子消費劵」支付時收取了手續費或服務費，引起公眾廣泛討論，強調商會正對事件進行了解，並已再次提醒及重申屬下會員（註冊藥房）在處理各個收費平台使用「電子消費劵」時，必須遵從操作守則，並履行價格及服務承諾，不會在使用「電子消費劵」收取任何額外費用。

總商會表示，監察屬下會員，繼續為市民大眾提供便利，貫切「正版正貨」及「信心保證」的服務承諾。

一文看清電子消費券網上登記步驟，八達通、Alipay等支付平台登記注意事項，即看：【下一頁】

貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩