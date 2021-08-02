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【東京奧運】截停港隊划艇選手洪詠甄訪問　吳業坤hea爆態度被批失禮

娛樂 18:12 2021/08/02

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吳業坤和周奕瑋在東京採訪奧運。

吳業坤跟周奕瑋早前於東京奧運採訪區訪問港隊划艇選手洪詠甄，坤哥帶玩笑式的訪問，卻被網民鬧爆行為失禮，二人被網民狠批「唔用腦」及「唔尊重運動員」。

繼陳約臨對張家朗「花癡式」訪問被轟後，早前周奕瑋跟吳業坤成功截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問，這段「獨家訪問」卻引來採訪災難。

吳業坤於東京進行奧運採訪。（取自Facebook）

周奕瑋和吳業坤現時正身在東京採訪奧運，並定期主持TVB節目《東京五輪直送》，直擊在日本的奧運花絮，日前一集Jarvis欲追訪香港划艇選手洪詠甄，對方被二人截停下友善受訪，但坤哥帶玩笑式的訪問，卻被網民鬧爆行為失禮。

事緣在《東京五輪直送》第14集，Jarvis和坤哥如常四出找尋話題，期間Jarvis主動截停今次首度參戰奧運的港隊划艇選手洪詠甄，稱想阻對方10秒時間做訪問，而洪詠甄亦禮貌地停下受訪。

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冇提問令場面尷尬

周奕瑋叫坤哥提問：「乜你唔係有嘢問佢咩？」坤哥卻竟說：「冇呀，你走啦，你走啦！」洪詠甄感突然，欲離開時，Jarvis打圓場說：「坤哥想問你鍾意小方啲歌多啲，定佢啲歌多啲？」

洪詠甄笑道答：「其實我沒聽中文歌！」當場氣氛有點尷尬，坤哥接著有點不滿道：「你而家得到呢個答案囉！你想我點？我想搵窿捐都搵唔到！」

【勁歌金曲】被豹哥單立文指太早上「神檯」非好事　吳業坤直言：我都迷失咗好耐

洪詠甄是輕量級艇手的，今次首度參戰奧運，挑戰單人艇項目公開級別比賽，以第23名完成賽事。（取自IG）

雖然二人以開玩笑式進行採訪，欲製造節目氣氛，但網民看完卻對此手法感難接受，在討論區留言認為主持把運動員呼之則來，揮之則去，鬧爆採訪行為失禮。

同場加映：何詩蓓訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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