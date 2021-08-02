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【5000元消費券】中西區推歷年最大規模消費獎賞　逾500商戶送超過2,000萬優惠

社會 18:06 2021/08/02

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中西區推歷年最大規模消費獎賞計劃，涉及海味舖等逾500商戶，送出超過2,000萬優惠。（陳靜儀攝）

新冠疫情重創本地經濟，為配合港府發放5,000元消費券及鼓勵市民接種新冠疫苗，中西區多個機構組成委員會，推出區內歷年最大規模的消費獎賞計劃「吃喝玩樂　開心中西區獎賞」，區內逾500商戶如海味舖、超級市場、酒樓等向全港居民送出逾2,000萬優惠獎賞，如每月為接種至少一劑疫苗市民送出1至8兩金等。

計劃由本月至明年1月舉行，為期6個月，全港市民於網站登記姓名及電話後，獲得確認證明，便可於中西區內逾500間店舖享受不同優惠，參加者如是中西區居民或上班人士，年滿18歲，更可額外參與每月一次的足金抽獎活動，總共連續舉行6個月，首5次抽獎中會有8位得獎者獲得1兩足金，最後1次會有1人獨得8兩足金。

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活動籌備委員會召集人兼統籌葉永成表示，中西區居住人口約26萬，連同流動人口約30萬，抽獎活動主要希望鼓勵中西區內居民打針，暫未有計劃推展至全港，歡迎區內工作的外傭參與，預計最快8月底有第一次抽獎，詳情稍後會於網上公布。

活動籌備委員會聯席主席李豐年同為區內舊式超級市場通泰老闆，該超市亦有參與消費獎賞計劃，已於網上登記的市民，在超市內購物可享5%折扣優惠；李豐年透露，疫情下雖對店內生意額打擊不大，不過仍參與計劃是希望區內店舖能團結推出優惠，吸引更多區外居民來消費，令中西區更興旺。

他預計，消費券能為其店舖帶來5至10%生意增長；店內員工透露，消費券推出後，每日約多100名顧客消費。

香港蘭桂坊集團主席盛智文，同為活動籌備委員會榮譽顧問表示，本港已逾50日沒有本地個案，愈來愈多港人外出消費，而是次活動能作為推動區內經濟很好的示範，很榮幸參與其中，又透露蘭桂坊部分商店均有參與計劃，例如半價至9折優惠。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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