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【5000元消費券】藥房被指多收手續費　八達通：已取消其戶口及收回收款機

社會 18:06 2021/08/02

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

有藥房被指向以八達通消費的巿民加收「手續費」。八達通表示，與有關商戶溝通後已取消其八達通戶口，並已收回其八達通收款機。（資料圖片）

消費券計劃昨日（1日）開始，但沙田有藥房被指向以八達通消費的巿民加收「手續費」。八達通表示，與有關商戶溝通後已取消其八達通戶口，並已收回其八達通收款機。

巿民昨不停瘋傳沙田石門一間藥房收據，顯示客人共購買3件貨品，金額為1,006元，以八達通付款，藥房除收取貨物費用，亦索取服務費21元，相當於貨品售價2%，令總數變為1,027元，帖文者呼籲市民消費前先問清楚商舖。詳情即看：【下一頁】

八達通公司回覆TOPick查詢表示，根據八達通和商戶所簽訂的開戶協議，商戶只可以收取貨品的實際價錢，不能收取額外費用，如不按開戶協議並加收額外費用（如手續費等），八達通有權按協議，終止提供八達通支付服務。

八達通指，今日下午和有關商戶溝通後，已取消其八達通戶口，並已收回其八達通收款機；公司藉此提醒所有商戶要遵守開戶協議，以免影響使用八達通服務。

一文看清電子消費券網上登記步驟，八達通、Alipay等支付平台登記注意事項，即看：【下一頁】

貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒

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