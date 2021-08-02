【教協風波】教協前總幹事稱難理解政府態度轉變　強調非政治團體

▲ 教育局日前終止與教協的工作關係。（經濟日報資料圖片）

教育局於前日終止與教協的工作關係。教協前總幹事馮家強稱，教協一直集中教育專業工作，並非政治團體，定位也一直沒有變，政府都知道教協為民陣、支聯會成員，坦言難理解政府突然改變態度。

馮家強指出，教協集中教育專業，會議大部分是教育政策，沒有偏離專業，但經過過去兩年的社會運動，政府將問題指向教育及教協。

教聯會黃均瑜就認為，教育局做法是「情理之中，意料之內」，認為教協過去常被批政治凌駕專業，幾乎淪為政黨，而反修例運動已被定性為「顏色革命」，教協則是全程參與及投入，必定會被政治追究，認為教育局今次態度堅決，等同斷絕來往，有制裁意味。

立法會教育事務委員會主席梁美芬則稱，自從2014年的佔領運動起，收到不少針對教師的投訴，如製作不恰當教材，認為教協偏離教育專業，立場偏頗，不過屢勸不改，最終要承受政治後果。

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責任編輯：陳宛彤