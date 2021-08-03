【超市大搜查】日雜《LDK》評測比較19款電飯煲功能+味道　第1名被譽電飯煲界「勞斯萊斯」點煮都好味【附完整排名】

▲ 日雜評測比較19款電飯煲功能+味道。

電飯煲是家家戶戶必備的廚具，且功能愈出愈多，實在方便。日本雜誌《LDK》比拼了市面19款電飯煲，比較不同電飯煲煮出來的米飯味道、功能、易清潔度等，整理出2021年電飯煲排行榜。

《LDK》指出，比起2020年的結果，今年的電飯煲整體上溫度管理表現良好，「保溫」奪B級以上的產品，即使2小時後米飯都不會變質。可以測出差距的是「冷飯」。剛煮起的飯，與冷飯在味道上的差異會較大。如果煮熟到米的核心，即使米飯變冷，質地也不會改變，冷飯也一樣好食。

是次《LDK》對比了19款電飯煲，大部份為知名品牌如：象印、Tiger、Iris Ohyama、日立Hitachi，亦有小米、大同電鍋。

評分標準：

美味：測試「新鮮烹煮」、「冷飯」、「保溫2小時」、「快煮」4方面的米飯質量。

方便性：評測電飯煲按鈕佈局、Menu可見度、功能、要清洗的零件、結構、實際清洗難易度。S=4分，A=3分，B=2分，C=1分。

實測結果：

雖然第6至19名的電飯煲整體分數比頭5位較低，但部份電飯煲有其特長，例如多功能、可經智能手機操作、快煮模式較好、適合獨居人士等，建議大家可按所需功能選擇合適的電飯煲。

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頭5位的電飯煲及詳細評價：

奪得第1名的電飯煲為「Tiger JPL-A100本土鍋泡火炊壓力IH電子鍋」。專家大讚該電飯煲是電飯煲界的勞斯萊斯，不論怎樣煮都很好味，而且每粒米都有光澤、愈咀嚼愈香甜，甚至唯一的缺點是因為太好味，所以會吃多了白飯。

至於第2名分別是「日立 RZ-V100DM」及「象印Flame Dance NW-PS10」。專家指該2個電飯煲煮出來的米飯，口感、味道、香味都很好，米飯鮮甜。

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責任編輯：楊宛茜