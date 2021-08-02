【無可救藥的浪漫】林二汶為張進翹新歌作曲+監製　Manson邀廖子妤拍MV【有片】

▲ 因ViuTV節目《全民造星III》彈起的張進翹（Manson）推出第二首派台歌《無可救藥的浪漫》。

因ViuTV節目《全民造星III》彈起的張進翹（Manson）繼《今天我不想做嘢》後，最近推出第二首派台歌《無可救藥的浪漫》，由A組導師林二汶作曲及監製、周耀輝填詞。

Manson的新歌MV由麥曦茵親自執導，並邀得新生代演員廖子妤擔當MV女主角，聯同多位幕後精英打造電影感十足的唯美MV。

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▲ 林二汶為《無可救藥的浪漫》作曲及監製。

林二汶為Manson寫歌

二汶老師熟悉Manson的聲線及可塑性，親自為Manson寫下這首歌及擔任監製，並讓Manson參與編曲，為生命不停冒險的人們譜出一股一往無前的力量；周耀輝則詩意書寫歷險箇中的浪漫。

Manson非常感恩可以有機會演釋這一首作品：「最初收到二汶的Demo時，旋即被打動，很希望能為這首歌編曲並投入去歌曲的故事裡。我想像生命是⼀首歌，要一直用心唱上去。」

▲ （《無可救藥的浪漫》海報）

他又謂：「從旋律中聽到人們在努力，不停地為自己所相信的前進著的力量；聽這首歌，就好像搭上通往未知世界的列車，遇見各種景象的奇幻故事......如果生命是你的情人，這⼀生，你會想跟⽣命談⼀場怎樣的戀愛呢？會對生命抱有這樣的幻想，真的是一種『無可救藥的浪漫』。」

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《無可救藥的浪漫》歌詞

曲：林二汶

詞：周耀輝

唱：張進翹

肚餓了需要吃下蒲公英

眼攰了需要瞓在漫天星

記住陪我 不要阻我

很討厭一樣

要為了一世快樂而囂張 (we're so romantic)

怕為了一切接受而慌張

太多方法為你療傷

但誰要醫傷

太多正常 我太不正常

當春風忽然無聲 我為你頌唱

爛地上一起起個孩子的家鄉

幼稚到捨棄闊路 拉你斜路上 （音：上路的上）

不可救藥 從不喜歡吃藥

愛要愛到天天愛著

信要信到天天信著

我要我有希望活到我心上

走過亂世 各有各去掙扎向上

我帶你去感覺至上

只用浪漫 不必救藥

只用浪漫 不必救藥

永遠沒有唏噓縱是離不開 (we're so romantic)

永遠亦有祝福縱是留不低

太多方法為你療傷

但誰要醫傷

哪個正常 我太不正常 你也不正常

幼稚到所有前途 想到上就上

只需要想像 只需要想像 只需要想像 (we’re so romantic)

愛要愛到天天愛著

信要信到天天信著

我要我有希望活到我心上

走過亂世 各有各去掙扎向上

我帶你去感覺至上

只用浪漫 不必救藥

只用浪漫 不必救藥

你要識活到沒救藥

喝我的汗 不吃他的藥

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