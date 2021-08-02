【教協風波】林鄭月娥：教協政治立場凌駕教育專業　支持教育局決定

▲ 林鄭月娥表示，支持教育局決定。（林宇翔攝）

教育局早前宣布，全面終止與教協的工作關係，不再視其為教育專業團體，並宣布4方面措施，包括不會與教協舉行任何會議或就教育議題諮詢其意見。（詳情即看：【下一頁】）行政長官林鄭月娥今日（2日）於記者會上表示，自反修例風波後，教協的政治立場凌駕其教育專業，騎劫教育界，港府採取的行動是必需，又強調港府仍然重視教師及優質教育。

林鄭月娥表示，完全支持教育局的決定，認為採取的行動是必需。她指出，今屆政府重視教育工作，而她本人擔任行政長官之前沒有直接做過教育工作，因此上任後主動接觸不同學界人士，教協是以教育專業團結老師做教育工作的的團體，當年亦是她會聆聽、諮詢的團體。但林鄭月娥表示，自反修例風波，沒有辦法不承認香港教育出現問題，學生沒有守法意識，亦有教師被捕。她認為，教協在反修例期間令政治問題、反政府反中央的情緒進入學校，作為全港最大的教育組織是騎劫教育界，令社會對教育工作者的印象負面，對其他教師不公道。

林鄭月娥提到，她於2018年5月19日獲邀出席教協45周年會慶，她形容自己當年上任不足一年，當時亦有相對平穩氣氛去做相關工作，至於她在講辭中提到的「應有之義」，是指政府重視教師及香港教育發展，與教協是事務交往，大家都有發展優質教育的目標，她形容雙方曾經有一段時問可以理性互動，但好景不常，教協現時亦已偏離目標。對於新華社和人民日報發表評論，形容教協是「毒瘤」，林鄭月娥表示，作出相關決定不是一時一日的工作，亦並非因一篇社論文章，強調在國安法下，任何組織都不能觸碰國安法的底線。

林鄭月娥又強調，她個人相信對老師好、讓他們感覺是被關懷及尊重的專業人士，對發展優質教育有好處，因此希望老師不要認為今次事件是政府不認同教師對香港重要性，她相信大部分老師仍是盡心盡力教育學生。至於以後對學界的諮詢工作，林鄭月娥稱本港仍有教師工會、辦學團體、中小學校長會、家長教師會等教育團意見，港府會繼續做好對教育界的諮詢工作。

對於會否取締教協，林鄭月娥表示，不評論是否有執法機關正在做調查工作，但表示取締一個組織或團體要有堅實法律基礎及充分證據，港府會有法必依、違法必究。

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記者：黃悅晴