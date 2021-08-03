【白內障迷思】白內障要待熟透才可做手術？　眼科醫生：白內障過熟或致青光眼

▲ 白內障有年輕化的趨勢，不乏四五十歲人士患上，而傳統觀念一直以為，白內障需熟透才可進行摘除手術，到底是耶非耶？今期請來眼科專科邱健醫生話你知。

白內障，過往被視為長者專利的眼疾，但現今40、50歲的患者大不乏人。很多人仍以為白內障需熟透才可進行摘除手術，眼科醫學發展一日千里，如今已毋須這樣，白內障手術更可連帶遠視、老花也一併處理。

患者：手術解決白內障、近視、遠視

王太最近剛完成雙眼白內障手術，她約50歲時候發現有白內障，初期是一到黃昏時份視物會變矇矓，兩眼特別易疲累。在公司處理案頭工作對電腦時間較長時，看東西會變矇難看清，求醫後證實有初發性白內障。王太對白內障並不陌生，因她有個千度深近視的姐姐，早兩年也曾進行白內障手術。

王太對切除白內障毫無懸念。「工作上常用到電腦，看東西清晰十分重要，因為有白內障那段時間，我試過因看不清而覆錯Email，感很不方便，希望盡早解決這問題。」

她不諱言曾擔心手術會痛，但做完第一隻眼睛後，沒甚痛感，只是手術後當天有少許「拮拮哋」，翌日已完全無痛楚。不過，初時看東西仍有點矇矓，需時適應，至3天後，視物變回清晰，晚上看燈光有點眩光，醫生指這屬正常，要一點時間逐漸適應並無大礙。

本身愛打排球的她，術後一個月內暫不能做運動，洗頭也要小心勿讓污水濺到眼睛，以免引起發炎。

王太除摘除了白內障外，連帶近視、老花都一併解決，過往一直有深近視的她，厚甸沉重的眼鏡可以告別，連買隱形眼鏡的金錢也可省掉，她直言做手術的決定十分值得。

▲ 邱健醫生指一般原發性白內障有年輕化趨勢，不少是「入伍」的50歲左右的年輕患者。（經濟日報資料庫）

原因眾多 男女比例相若

眼科專科醫生邱健指出，白內障成因是因為眼睛裏面的晶狀體因老化而變得混濁，以致影響了視力。

白內障通常是老年人患上的機會比較多，通常都是以60歲以上退休的長者為主，其實無論男女，患上此症的機會均等。除了年紀大的因素外，白內障亦都可以是先天性的原因引致，例如遺傳性，父母雙方皆有先天性白內障時，其子女罹患白內障的機率超過50%；二是先天性新陳代謝異常如半乳糖血症和類胱氨酸尿症，所以剛出世的BB都可以有白內障。

另外，如果病人患有糖尿病，又或者長期服用類固醇，又或是曾因意外眼睛受傷，都會增加白內障形成的機會。

白內障的病名很具象，症狀顧名思義是視力模糊，不過除此以外，病人亦都有可能發現對顏色的色感變弱，亦都可以有重影，又或者近視度數不斷加深的情況發生。

要診斷白內障，眼科醫生一般會用顯微鏡又或者是裂縫鏡（Slitlamp) 檢查病人的晶體，也會測試病人視力、量度眼壓及檢測眼底，與此同時檢查有否其他眼睛毛病例如青光眼和黃斑點病變等。

▲ 視力模糊、色感變弱、有重影或近視度數不斷加深，都是白內障的徵狀。（iStock）

「過熟」增加手術難度

白內障的迷思，相信非「待熟透才做手術」莫屬，時至今日不少人仍感混淆，邱醫生逐一解說：「其實白內障毋須等到成熟之後才可做手術，不過因為多年前未有人工水晶的發明，進行白內障手術時會開一個較大的傷口，做完之後亦都要佩戴一副厚重的眼鏡去矯視視力，所以一般來說要等待個白內障較硬、視力比較差，這樣做的話就會比較『值得』。」

然而，現代的白內障手術已臻成熟，大部分白內障都是用超聲波乳化技術去處理，一般只需表皮麻醉，開一個2.2mm小切口，把儀器放入眼內，用超聲波將白內障震碎然後用機器吸出，大約15至到20分鐘已可完成；另外，晶體亦都可以同時矯正其他屈光的問題。

「所以白內障患者當覺得視力開始模糊，想要一個更加清晰無障礙的視力，就已經可以考慮做白內障手術，並不需要『熟』到看不到才進行。而且，其實愈早做白內障，使用的超聲波能量愈少，減少對角膜的影響，加快康復速度。」如果白內障成熟過度（Hypermature cataract），亦會引致虹膜炎、青光眼等併發症出現的機會，而且白內障太硬，會增加手術的難度及角膜水腫的風險，術後的康復時間亦會較長。

▲ 白內障手術宜早不宜遲，當白內內障太硬，會增加手術的難度及角膜水腫的風險。（iStock）

飛秒激光

隨着科技進步，目前可用更精準的飛秒激光（Femtosecond laser）處理白內障，將白內障的晶體切成小塊，甚至可用無刀的方法開傷口，並且打開前囊膜，令手術更加精準，使用的超聲波能量亦都更少，縮短做手術的時間，康復的時間亦更快。

另外，人工晶體的科技亦日新月異，過往只有單焦人工晶體，只可以減到近視或者遠視，現在已有同時減散光甚至改善老花的人工晶體面世。病人多了選擇，也可令日後的視力更加清晰，甚至減少對眼鏡的依賴。

白內障第二個迷思，尚有做完手術後一定要帶太陽眼鏡、不可以打乞嚏或者低頭，又或者不可以游泳等，邱醫生直指以上的均是「古老傳說」。「現代的白內障手術安全性高，術後的康復快，做完手術最重要是避免感染，例如小心洗頭免有污糟水入眼便可以了。」至於需否戴上太陽眼鏡也不一定，因為最基本的人工晶體已可阻隔到有害的紫外光，部分人工晶體甚至可以阻隔有害的藍光，所以戴不戴太陽眼鏡基本上是個人的選擇，並不是必須。

他說手術後，患者除避免進行太劇烈碰撞性的運動，一般步行、做家務等可如常。只是剛完成白內障手術後視力變得清晰，猶如帶上新眼鏡一樣，病人需要一點時間適應周圍的環境及工作起居。

▲ 在部分發展中國家，白內障是老年人首要致盲原因。（iStock）

白內障不會復發

白內障手術一般是一次性的手術，當白內障移除之後，其實是沒有機會復發的。但眼科醫生進行白內障手術時，會留下一層後囊膜用來承載着人工晶體，這一層薄薄的後囊膜隨着日子增加，可能會變厚令視力模糊，部分人稱為「繼發性白內障」。但其實只不過是後囊膜增厚，並不是白內障復發，此時只需要做一個簡單的激光手術，打穿後囊膜，便可馬上讓視力恢復。

「所以我常跟病人笑說，我只有兩次機會幫你做白內障手術，一次是左眼，一次是右眼，因為你都無第三隻眼俾我再做了。」

記者：周美好