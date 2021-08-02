關心妍騷纖腰要問準老公　靚媽Jade公開靚身型秘訣

▲ 關心妍保持2字頭腰圍。

關心妍自投入工作後，不單推出新歌，更準備明年紅館開演唱會，最近Jade更成為新一代逆齡美魔女，代言美容廣告，人氣急升。

關心妍最近工作大增，不過忙得相當開心，除了教唱歌、拍網上節目，剛剛更拍了最新代言廣告。

為了廣告她也非常緊張keep靚身形，接拍前亦有得到老公批準先才做：「因為講美容及瘦身，要show少少身材，我都要尊重老公，第一個問他，他看過衣服覺得都ok先接。」

▲ Jade接拍廣告。

廣告中關心妍的服裝要露背露腰，她坦言為穿上這些靚衫，整星期非常刻苦少食，去美容院做機，等自己有一個緊緻身形上鏡：「因為拍電視上鏡會再肥一個碼，所以真要好勤力減，做機又真幫得手，除自己做運動，就靠做機去令肌膚緊緻。」

生完bb後，關心妍keep到2字頭幼腰，她笑言真的非常艱苦經營：「做女人想靚真心冇得懶。」

▲ 保持靚媽身段。

問到老公最欣賞她哪部份，Jade笑謂，「他最鐘意我個嘴，話我嘴尖尖似隻貓。哈哈，又鐘意我下巴，話似蝦餃，所以我keep著自己嘴好潤，他成日錫我個嘴嘛。」至於女兒見媽咪拍廣告照片，就嘩嘩聲話媽咪似公主。

成為新一代美魔女，關心妍說不敢當，女人要靚的秘訣，除了keep fit外，心境也非常重要，要注意自己情緒，做多一些喜樂指數高的事，「人開心，keep fit都快些，可能我成日教學生，身邊總是圍著一班年輕人，令自己心境返去二十歲，有時都覺得自己愈來愈年輕。」