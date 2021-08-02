  • 30°C
香港時間 : 2021802日 (週一) 20:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關心妍騷纖腰要問準老公　靚媽Jade公開靚身型秘訣

娛樂 13:30 2021/08/02

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

關心妍保持2字頭腰圍。

關心妍自投入工作後，不單推出新歌，更準備明年紅館開演唱會，最近Jade更成為新一代逆齡美魔女，代言美容廣告，人氣急升。

關心妍最近工作大增，不過忙得相當開心，除了教唱歌、拍網上節目，剛剛更拍了最新代言廣告。

為了廣告她也非常緊張keep靚身形，接拍前亦有得到老公批準先才做：「因為講美容及瘦身，要show少少身材，我都要尊重老公，第一個問他，他看過衣服覺得都ok先接。」

Jade接拍廣告。

廣告中關心妍的服裝要露背露腰，她坦言為穿上這些靚衫，整星期非常刻苦少食，去美容院做機，等自己有一個緊緻身形上鏡：「因為拍電視上鏡會再肥一個碼，所以真要好勤力減，做機又真幫得手，除自己做運動，就靠做機去令肌膚緊緻。」

生完bb後，關心妍keep到2字頭幼腰，她笑言真的非常艱苦經營：「做女人想靚真心冇得懶。」

保持靚媽身段。

問到老公最欣賞她哪部份，Jade笑謂，「他最鐘意我個嘴，話我嘴尖尖似隻貓。哈哈，又鐘意我下巴，話似蝦餃，所以我keep著自己嘴好潤，他成日錫我個嘴嘛。」至於女兒見媽咪拍廣告照片，就嘩嘩聲話媽咪似公主。

成為新一代美魔女，關心妍說不敢當，女人要靚的秘訣，除了keep fit外，心境也非常重要，要注意自己情緒，做多一些喜樂指數高的事，「人開心，keep fit都快些，可能我成日教學生，身邊總是圍著一班年輕人，令自己心境返去二十歲，有時都覺得自己愈來愈年輕。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【靚媽圍爐】林芊妤因胎盤前置而開刀產子　Coffee為一個原因關閉兒子IG
13:11 2021/05/21
【靚媽圍爐】林芊妤因胎盤前置而開刀產子　Coffee為一個原因關閉兒子IG
【玉女靚媽】楊采妮47歲生日獲老公孖仔送驚喜　靚媽Charlie收最佳禮物睡到自然醒
13:30 2021/05/27
【玉女靚媽】楊采妮47歲生日獲老公孖仔送驚喜　靚媽Charlie收最佳禮物睡到自然醒
【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】
今日 16:39
【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】

你可能感興趣

【靚媽圍爐】林芊妤因胎盤前置而開刀產子　Coffee為一個原因關閉兒子IG
13:11 2021/05/21
【靚媽圍爐】林芊妤因胎盤前置而開刀產子　Coffee為一個原因關閉兒子IG
【玉女靚媽】楊采妮47歲生日獲老公孖仔送驚喜　靚媽Charlie收最佳禮物睡到自然醒
13:30 2021/05/27
【玉女靚媽】楊采妮47歲生日獲老公孖仔送驚喜　靚媽Charlie收最佳禮物睡到自然醒
【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】
今日 16:39
【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】
歌手 關心妍 演唱會

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】