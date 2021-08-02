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【微辣笑林寺】豪Dee曉神參加棟篤笑比賽　黃子華現身分享心得

娛樂 17:31 2021/08/02

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歐陽仲豪（豪Dee）、曉神（YELO）、Jacky Lou、阿泰、菠蘿、卡特及少年江流等參加棟篤笑比賽。

澳門娛樂平台微辣Manner舉辦首個粵語棟篤笑比賽《微辣笑林寺》第一季將於八月結束，參與藝人包括歐陽仲豪（豪Dee）、曉神（YELO）、Jacky Lou、阿泰、菠蘿、卡特及少年江流等。

早前「棟篤笑始祖」黃子華更特意拍視頻鼓勵一眾參賽者，傳授棟篤笑秘笈及分享心得，令藝人們獲益良多。

短片中，子華神語氣輕鬆，心情愉快地一邊行山，一邊拿手機自拍。

黃子華拍片打氣。

他說：「拍電影要好多錢，做音樂呢，唱首歌都要搵人彈結他，最簡單嘅都要搵人伴下奏。有乜嘢好得過做棟篤笑？乜都唔使㗎，有呢度（頭腦）同呢度（嘴巴）就得㗎啦，又唔使咩地方喎，鍾意可以搵個好似我呢度咁嘅地方，無人嚟㗎，咁你自己一路行一路諗又得！」

藝人們熱血積極參與，都將子華神視為學習目標，得到子華神的加持後士氣大漲，在台上使出渾身解數只為博觀眾一笑。

節目中，備受矚目的選手「微辣一哥」豪Dee與「微辣新一哥」阿泰的表現十分精彩，豪Dee表示一直很佩服子華創作的精彩高質的棟篤笑，阿泰更是被指出整體風格與子華很像。雖然豪Dee在第四集遺憾被阿泰淘汰，但是於第五集復活賽中重新復活，越挫越勇。

進入總決賽的豪Dee、阿泰、阿丞與卡特實力不分上下，他們在最後一集總決賽中究竟能擦出怎樣的火花，贏得總決賽的冠軍。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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