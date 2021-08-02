  • 30°C
香港時間 : 2021802日 (週一) 20:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】TVB直播張家朗何詩蓓獲獎牌收視理想　《刑偵日記》跌勢持續破新低

娛樂 19:41 2021/08/02

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

「劍神」張家朗奪金成全城焦點。

最新一周 (7月26日至8月1日) 電視收視報告出爐！在上周，東京奧運會香港運動員屢創佳績成全城熱話，當中「劍神」張家朗在7月26日晚在男子個人花劍賽奪金，TVB翡翠台直播收視取得21.1點，即觀眾高達140萬人，成績理想。至於同時段，ViuTV收視為8.9點、香港開電視為2.9點。

另一香港觀眾注意的女飛魚何詩蓓，在7月30日上午出戰女子100米自由泳決賽勇奪銀牌，TVB的收視10.1點，即觀眾超逾66萬。

【東京奧運】港隊乒乓女團晉身4強教練李靜讚發揮佳　冀球手勇敢創出一片天

香港劍撃隊表現出色。

《開心速遞》收視下滑

至於晚上8時，TVB的《東京奧運黃金戰報》在上周平均收視14點，《愛‧回家之開心速遞》上周星期一至五平均收視為14.4，與再上一周星期一至五平均收視22.8相比大幅下滑。

不過，因為上周全城目光都在東奧，而且《開心速遞》因為遷就東奧直播而改播放時段，不免影響收視。

此外，據悉因為香港乒乓女團今日（8月2日）成功躋身四強，奪牌在望，所以明晚（8月3日）翡翠台《2020東京奧運  黃金戰報》將提前於晚上7時播放，原有的《東張西望》暫停一晚，《愛•回家之開心速遞》則順延至晚上9時45分播出。

《刑偵日記》

《刑偵日記》再破新低

可是收視一直不理想的劇集《刑偵日記》未能止跌，上周平均收視只10.2，比再之前一周的11.4收視更低。

《刑偵日記》在今晚（8月2日）大結局，未知緊接的《智能愛人》能否扭轉劣勢。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東京奧運】吳諾弘與男子花劍隊師兄齊受訪　當童星經歷助上場鎮定
今日 10:10
【東京奧運】吳諾弘與男子花劍隊師兄齊受訪　當童星經歷助上場鎮定
【東京奧運】李靜場外指導杜凱琹爆粗片段網上瘋傳　TVB主持阿占急才解圍獲讚
今日 12:15
【東京奧運】李靜場外指導杜凱琹爆粗片段網上瘋傳　TVB主持阿占急才解圍獲讚
【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？
09:52 2021/07/27
【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？

你可能感興趣

【東京奧運】吳諾弘與男子花劍隊師兄齊受訪　當童星經歷助上場鎮定
今日 10:10
【東京奧運】吳諾弘與男子花劍隊師兄齊受訪　當童星經歷助上場鎮定
【東京奧運】李靜場外指導杜凱琹爆粗片段網上瘋傳　TVB主持阿占急才解圍獲讚
今日 12:15
【東京奧運】李靜場外指導杜凱琹爆粗片段網上瘋傳　TVB主持阿占急才解圍獲讚
【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？
09:52 2021/07/27
【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？
演員 娛樂人物職業 電視劇 刑偵日記 香港開電視 ViuTV TVB 奧運會

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】