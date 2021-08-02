【東京奧運】TVB直播張家朗何詩蓓獲獎牌收視理想　《刑偵日記》跌勢持續破新低

▲ 「劍神」張家朗奪金成全城焦點。

最新一周 (7月26日至8月1日) 電視收視報告出爐！在上周，東京奧運會香港運動員屢創佳績成全城熱話，當中「劍神」張家朗在7月26日晚在男子個人花劍賽奪金，TVB翡翠台直播收視取得21.1點，即觀眾高達140萬人，成績理想。至於同時段，ViuTV收視為8.9點、香港開電視為2.9點。

另一香港觀眾注意的女飛魚何詩蓓，在7月30日上午出戰女子100米自由泳決賽勇奪銀牌，TVB的收視10.1點，即觀眾超逾66萬。

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▲ 香港劍撃隊表現出色。

《開心速遞》收視下滑

至於晚上8時，TVB的《東京奧運黃金戰報》在上周平均收視14點，《愛‧回家之開心速遞》上周星期一至五平均收視為14.4，與再上一周星期一至五平均收視22.8相比大幅下滑。

不過，因為上周全城目光都在東奧，而且《開心速遞》因為遷就東奧直播而改播放時段，不免影響收視。

此外，據悉因為香港乒乓女團今日（8月2日）成功躋身四強，奪牌在望，所以明晚（8月3日）翡翠台《2020東京奧運 黃金戰報》將提前於晚上7時播放，原有的《東張西望》暫停一晚，《愛•回家之開心速遞》則順延至晚上9時45分播出。

▲ 《刑偵日記》

《刑偵日記》再破新低

可是收視一直不理想的劇集《刑偵日記》未能止跌，上周平均收視只10.2，比再之前一周的11.4收視更低。

《刑偵日記》在今晚（8月2日）大結局，未知緊接的《智能愛人》能否扭轉劣勢。