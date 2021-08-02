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【5000元消費券】大家樂推出電子消費券最高賺取千元優惠券　首2,000名顧客獲贈限量版八達通

社會 19:42 2021/08/02

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

政府首期電子消費券已於8月1日正式發放，大家樂夥拍八達通推出多重優惠，以優惠券方式延長電子消費券使用時限，並特別呈獻「e+食餐券套裝」、「至尊e+食餐券套裝」等優惠，當中包括於推廣期內在大家樂全新網上平台eatCDC.com購買大家樂電子餐券滿指定金額，除了最高額外送出大家樂$10優惠券50張（總值港幣500元），首2,000名顧客更可獲贈由90後著名插畫師飛天豬Flying pig設計「樂嚐香港」聯乘特別版八達通1張。

大家樂夥拍八達通推出一系列優惠，包括「e+食餐券套裝」、「至尊e+食餐券套裝」、300元四市電子優惠券及Club100電子現金券。當中「至尊e+食餐券套裝」以八達通消費券於eatCDC.com購買大家樂電子餐券滿2,000元，可額外獲取價值500元優惠券，同時首2,000名顧客更可獲贈由90後著名插畫師飛天豬Flying Pig設計的「樂嚐香港」限量特別版八達通一張。

除此之外，於eatCDC.com購買「e+食餐券套裝」，即送大家樂價值100元優惠券。另外，登記使用八達通領取消費券可獲總值300元的四市電子優惠券及總值100元的Club100 電子現金券。

大家樂集團有限公司行政總裁（香港）梁可婷表示：「這次我們亦利用全新線上線下混合營銷平台eatCDC.com，以一目了然、簡潔便利的界面，將重點推介的餐券套裝公開發售，市民先購買後享受，帶來更彈性消費體驗，同時希望為市民籌劃及賺盡最大獎賞，以大家樂優惠券方式延長使用時限，希望市民可以『券』盡其用。我們期望能藉著今次推出電子優惠券，能為大家樂帶來雙位數字的增長。」

貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒

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