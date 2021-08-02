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【保障私隱】私隱專員公署推出動畫短片及單張　教導兒童保護個人資料

社會 19:38 2021/08/02

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私隱專員公署推出動畫短片教導兒童保護個人資料。（短片截圖）

為加強推廣保障兒童個人資料私隱的重要性，香港個人資料私隱專員公署推出一系列刊物、短片及網上講座，以及全新的「兒童私隱」專題網站，為老師、家長及兒童提供一站式的網上資源中心。

公署推出教育單張、動畫短片及專題網站，協助兒童了解如何保護個人資料。公署已向各小學及社會服務機構派發兩款以「保護個人資料，由我做起」「尊 重他人私隱，我做得到」為主題的教育單張，並製作3部教育動畫短片，以四格漫畫創作比賽的小學生獲獎作品為藍本，可按此到網站觀看。

另外，私隱公署亦更新「兒童私隱」專題網站，提供一站式的網上資源中心，讓兒童學習和吸取保障個人資料私隱的知識，老師及家長亦可透過網站的資訊協助學生及子女保護個人資料私隱。按此前往網站。公署亦會辦網上講座，為學生講解保護個人資料的重要性。

香港個人資料私隱專員鍾麗玲表示，兒童一般對保障個人資料私隱的意識較低，亦對網上活動潛在的私隱風險較疏於防範，公署致力加強這方面的教育及推廣工作，讓兒童在吸取保障個人資料私隱的知識的同時，老師及家長亦可善用私隱公署提供的教育資源，協助兒童保護個人資料私隱。

私隱專員公署推出單張教導兒童保護個人資料。（單張截圖）

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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