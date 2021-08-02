【港區國安法】駐港公署斥外國政客干預特區法治　強調唐英傑案證據確鑿

▲ 駐港公署批評有外國政客就唐英傑案說三道四，公然詆毀國安法。（資料圖片）

首宗涉港區國安法的案件日前判刑，外交部駐香港特派員公署今批評，德國等個別國家政客就案件說三道四，公然詆毀國安法，干預特區法治和司法獨立。

駐港公署發言人指，被告唐英傑嚴重觸犯國安法煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，「事實清楚、證據確鑿」，強調特區司法機關依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序秉公辦案，嚴正處置危害國家安全的犯罪分子，天經地義，不容置喙。發言人續批評，個別政治勢力一而再，再而三施壓特區司法行動，包庇開脫反中亂港分子，就是唯恐香港不亂、唯恐國安法落地落實。

發言人強調，國安法明確保障香港居民依法享有的廣泛權利自由。任何不持偏見之人，都會認同國安法是保護香港安全、安定、安寧之法，指任何外部勢力罔顧事實、顛倒黑白、造謠污衊都註定失敗！

發言人形容，香港是中國的特區，不是少數干預勢力大放厥詞為所欲為的「政治秀場」。敦促有關政客認清事實，立即停止阻撓特區執法、破壞香港繁榮穩定、干預香港事務和中國內政。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君