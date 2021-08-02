【鄭州暴雨】民建聯、江蘇社總籌逾700萬元支援河南抗災

▲ 民建聯籌得500萬元善款。（民建聯Fb圖片）

河南多地因特大暴雨引發嚴重洪澇，逾百萬人受災。本港各界紛紛向災區捐款，其中民建聯於7月下旬發起籌款行動，截至7月31日共籌得500萬元。香港江蘇社團總會亦募捐了268萬元善款。

民建聯領導層和江蘇社總會長唐英年今日分別前往中聯辦，將善款交予中聯辦副主任何靖，由中聯辦將善款轉交給河南省相關部門。

唐英年表示，自從河南出現水災，江蘇社總立即進行募捐，呼籲廣大會員和在港江蘇鄉親慷慨解囊，發揮一方有難，八方支援的精神，為河南的同胞表示一點愛意，讓他們感受到香港人對他們的愛護及支持。他表示，募捐反應非常踴躍，短短數天，已籌到200多萬，希望可以為河南的同胞出一分力。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君