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【鄭州暴雨】民建聯、江蘇社總籌逾700萬元支援河南抗災

政治 20:46 2021/08/02

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民建聯籌得500萬元善款。（民建聯Fb圖片）

河南多地因特大暴雨引發嚴重洪澇，逾百萬人受災。本港各界紛紛向災區捐款，其中民建聯於7月下旬發起籌款行動，截至7月31日共籌得500萬元。香港江蘇社團總會亦募捐了268萬元善款。

民建聯領導層和江蘇社總會長唐英年今日分別前往中聯辦，將善款交予中聯辦副主任何靖，由中聯辦將善款轉交給河南省相關部門。

唐英年表示，自從河南出現水災，江蘇社總立即進行募捐，呼籲廣大會員和在港江蘇鄉親慷慨解囊，發揮一方有難，八方支援的精神，為河南的同胞表示一點愛意，讓他們感受到香港人對他們的愛護及支持。他表示，募捐反應非常踴躍，短短數天，已籌到200多萬，希望可以為河南的同胞出一分力。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：林曉君

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