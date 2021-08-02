【開學安排】中學校長料全日面授條件成家長安排子女打針誘因　惟難以趕及9月實行

▲ 有中學校長料當局公布的全日面授課條件，會成為家長要求子女打針的誘因。（資料圖片）

教育局今日（2日）宣布9月新學年起，若全校師生完成接種兩劑疫苗比率均達7成，可恢復全日面授課堂，個別級別接種率達標亦可先恢復全日面授。有中學校長料新安排會成為家長要求子女打針的誘因，但亦有校長指全校學生人數眾多，部分家長亦未必放心讓子女打針，較難趕及在9月1日恢復全日面授。

中學校長會主席連鎮邦表示，對於當局宣布的9月上課安排表示理解，學校會盡力配合，又指分級計算接種比率的安排有彈性，對此表示歡迎，尤其是升中六級別，自中四級起的18個月受疫情影響至今，最為首當其衝，若可安排全日復課有助提升授課效益及照顧學生身心健康。

連鎮邦估計，部分家長期盼恢復全日面授課堂，「當局安排會係其中一個誘因，令家長帶子女去打針」，他指學校需時諮詢持分者意見及籌備，不一定急於9月初開始恢復全日面授，歡迎當局讓學校有彈性決定何時實施。

直資學校議會主席陳狄安則表示，未能符合接種率的學校學生「可能喺學校生活上有所缺少」，坦言希望毋須要求學生達到7成接種率，因所涉及的學生人數眾多，部分疫苗接種中心預約亦已爆滿，最快8月中下旬才可打針，而且學校需時消化全日復課的午膳安排等，難以要求學生在9月開學前打齊兩針。

陳狄安以其任教的港青基信書院為例，即使教職員接種率已達9成，暑假期間亦較難掌握學生接種率，「高年班想趕課程，相對多啲人打針，家長亦相對放心，但低年班家長未必見到有急切性」。他亦提倡當局容許按高中或初中3級人數計算接種率，「可以拉上補下、未必需要逐級計」，以便安排多個年級的校隊訓練及教師上課時間。

另有小學僅1名學生合資格打針，校長促請當局容許學生下午回校參加課外活動，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅