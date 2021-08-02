【開學安排】有小學僅1名學生合資格打針　校長促容許學生下午回校參加課外活動

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦指，大部分小學生不符打針年齡門檻，促當局容許學生下午留校參加課外活動。（資料圖片）

教育局今日（2日）宣布9月新學年起，倘若全校師生完成接種兩劑疫苗比率均達7成，可考慮恢復全日面授課堂，有關安排亦可按個別級別人數計算。有小學校長則指，校內僅1名學生符合打針年齡門檻，促當局容許彈性安排部分學生下午回校參加課外活動。

資助小學校長會名譽主席張勇邦則指，當局基於公共衞生安全考慮安排小學繼續安排半日面授亦無可厚非，但預料小學個別級別亦難達7成接種率，其任教的聖公會聖雅各小學為例，「全校只得1個夠12歲，唔好講7成，7個都難。」

雖然當局容許打齊兩針的個別學生在下午留校進行課外活動，張勇邦指小學家長及學生亦十分渴望在下午進行興趣班等活動，他早前亦有向教育局提議，讓有需要回校、住所鄰近學校的學生，半日面授課後回家午膳，再回校參加小組興趣班等活動，毋須要求學生打針，「既然上晝都可以全校上堂，有啲興趣班得十幾廿個，仲少過小班教學」，「希望包容吓，唔好話全部活動都無」。

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記者：馮琪雅