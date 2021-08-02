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【強制檢測】再多2指明地方納強檢名單　包括貨櫃船「Maersk Lima」

社會 22:06 2021/08/02

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再多2指明地方納強檢名單，包括貨櫃船「Maersk Lima」（資料圖片）

港府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求任何在7月13日至15日曾身處葵青貨櫃碼頭的貨櫃船“Maersk Lima”超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於8月4日或之前再次接受檢測。

受檢人士若在7月31日至8月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，任何在7月8日至14日期間以大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工），須於8月7日或之前接受檢測。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：鄧凱文

 

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