【非法外圍】警方歐國盃反非法外圍賭博　拘捕824人檢逾36億投注額創近10年新高

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警方於6月至7月歐洲國家盃舉行期間，進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法外圍賭博行動，共拘捕824人，並檢獲超過36億元的投注記錄及超過2,300萬元現金。



行動中，警方搗破137個懷疑與非法外圍活動有關的處所，拘捕824人，包括475名男子及349名女子，年齡介乎14至87歲，涉及的罪行包括「收受賭注」、「向收受賭注者下注」、「經營非法賭博場所」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。



警方共檢獲超過36億元的投注記錄、超過2,300萬元現金的懷疑犯罪得益，以及57台電腦，並扣留4輛相信是犯罪得益的車輛。另外，警方亦凍結多個銀行戶口內的超過2,100萬元懷疑犯罪得益。是次行動無論是拘捕數字，還是檢獲的投注記錄及現金，均為近10年同類型行動的新高。

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責任編輯：蘇文軒