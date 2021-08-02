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【支持東奧】楊潤雄感謝中小學校長心繫教育　開會不忘為何詩蓓100米決賽打氣

社會 23:44 2021/08/02

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楊潤雄感謝中小學校長心繫教育，開會不忘為何詩蓓100米決賽打氣。(楊潤雄FB圖片)

教育局局長楊潤雄在社交網站帖文，教育局公布2021/22學年最新上課安排記者會背後，多謝各學校議會和校長會代表，上星期五到教育局開會，共商新學年開學事宜，一起為同學的福祉而努力。

而開會當天，一眾中小學校長除了心繫教育，認真討論和交流之外，也心繫正在出戰東京奧運的各位香港運動員。楊局長說：

還記得，當何詩蓓於女子100米自由泳決賽衝線時，我們都暫停討論一刻，全力為她加油打氣。最終她勇奪一面銀牌，歷史性地成為在同一屆奧運中一連取得兩面銀牌的香港運動員，是港人的驕傲！

楊局長特別感謝各位運動員在比賽中全力以赴，不論勝負，都展現出橫強的鬥志和體育精神，為港爭光、為青少年立下良好的榜樣。

明天，杜凱琹、李皓晴及蘇慧音將代表香港出戰乒乓球女子團體四強賽，請大家繼續支持香港運動員。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

楊潤雄 杜凱琹 運動員 乒乓球 何詩蓓 教育局 小學

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