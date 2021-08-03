【學生打針】開學前應否為子女接種疫苗　港媽憂副作用︰阿仔幾個同學打完都發燒

▲ 有港媽苦惱開學前應否為子女接種疫苗，擔心出現副作用。

昨日（2日）教育局局長楊潤雄宣布，新學年所有學校如分別有7成學生及直接僱用教職員已接種兩針疫苗、並已超過14天，局方可容許恢復全日面授。有港媽苦惱開學前應否為子女接種疫苗，擔心出現副作用，在網上討論區了解其他家長的意見，當中不少父母分享子女接種疫苗的經驗。

教育局局長楊潤雄指截至7月中，全港學校已打或有計劃接種疫苗的教職員及學生人數分別近7成及4成。消息公布後，同日有港媽於網上討論區「親子王國」，以「就黎（嚟）開學，有冇人帶左（咗）仔女去打疫苗？」為題發帖，表示她的子女過兩日左右踏入12歲，可以開始打復必泰，詢問其他家長有否帶子女接種疫苗。

阿仔同學打針後發燒

帖文隨即引來不少家長分享，當中大部分媽媽稱子女已陸續接種第一針，也有人完成了兩針。家長表示，「7月已經打咗兩針」、「 打完第二針休息2星期就開學」、「升中五上星期打完第二針」。其中有媽媽指孩子將升中六︰

佢自己決定，再自己網上預約打，我只負責簽名同埋陪去（佢驚自己會暈），下星期五打第二針。

她提及孩子打第一針後，除了手部麻痺疼痛3日外，沒有其他不適。有家長關心「你小朋友幾歲？有冇咩唔舒服？」媽媽們各自分享子女接種疫苗後的反應，有人出現頭痛、發燒情況，也有人沒有太大反應。有港媽問︰

嚟緊阿仔打第一針，佢幾個同學打完都發一兩日燒，係咪打完多數都會發燒？

網民分享子女接種疫苗後的反應︰

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接種復必泰常見副作用

現時12歲起人士可接種復必泰疫苗，據政府有關「復必泰接種須知」資料顯示，接種後非常常見的副作用包括注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、寒顫、關節痛、腹瀉、發燒，而12至15歲青少年出現上述部分副作用的機會可能較成年人略多。

本港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆曾指出，目前發現青少年，尤其男生，接種第二針復必泰疫苗後，可能出現罕見及輕微心肌炎，比率為5,000到6,000人出現1宗，一般在接種第二劑疫苗4天內出現，建議如果學生出現胸口痛、呼吸急速或心跳急速，須向醫生求診。

此外，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，已有足夠研究和有第三期數據顯示，復必泰疫苗在青少年身上產生良好保護效果，沒有嚴重副作用，並能夠安全使用，國際上青少年接種後亦沒有特別和嚴重事故，家長可以放心。

同場加映︰藥劑師學會分析青少年打復必泰疫苗宜忌 打針後不可做3個行為

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責任編輯：王明芳