【東京奧運】空手道女神劉慕裳將代表香港出戰　女子個人形三姐曾客串《空手道》

▲ 世界排名第3將代表香港出戰奧運，空手道女神劉慕裳曾客串《空手道》。

今屆東京奧運首次增添空手道的賽事，亦很有可能是僅此一次。香港派出女子個人形界別排名第三的空手道女將劉慕裳（Grace）出戰，擁有嬌小型、甜美外表的劉慕裳，可謂是女神級人馬，更曾獲邀請客串電影《空手道》。

現年29歲的劉慕裳，將於本周四（8月5日）代表香港出戰，參加首度登上奧運舞台的項目空手道。有指下屆巴黎奧運將剔除空手道項目，所以這次除了是劉慕裳首次、亦很可能是最後一次出戰奧運。

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個人形世界三姐

東京奧運的空手道項目分為「組手」和「形」兩方面，「組手」是以重量分組進行對打，「形」則是套拳，選手需要打出一套受認可的招式由裁判評分，而劉慕裳是「形」的選手，她在個人「形」世界排名第三名。

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劉慕裳的哥哥劉知名也是有名的空手道運動員，有指劉知名小時候因為劇集《撻出愛火花》而想學柔道，但住所附近只有空手道課程，年幼的他覺得兩者相若便開始學習空手道。

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Grace 11歲起習空手道

而劉慕裳看著哥哥練習，覺得空手道很有型，自小學習芭蕾舞、筋骨柔軟的她決定「轉會」，由11歲開始正式學習空手道，覺得套拳動作流暢帥氣所以向「形」方面鑽研。

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自16歲起劉慕裳便代表香港參加國際比賽，19歲起每年到日本集訓兩次，2015年起成為全職空手道運動員。劉慕裳是是世界頂級的空手道運動員，世界排名長期位居前列，2018年在世錦賽勇奪銅牌，今次出戰奧運前，她更特地飛到美國進行特訓，被視為東京奧運香港隊的獎牌希望。

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曾作幕前演出

身形嬌小的劉慕裳身高1.52米，但打出的動作非常有力度。而日常生活的她則走甜美路線，樣貌可人被封為「空手道女神」，她亦非常著緊儀容，每次現身都有略施脂粉。於2017年更被邀請客串電影《空手道》，同時亦是電影的顧問之一。

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同場加映：謝茜嘉訪問