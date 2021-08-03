  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (週二) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】空手道女神劉慕裳將代表香港出戰　女子個人形三姐曾客串《空手道》

娛樂 11:36 2021/08/03

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

世界排名第3將代表香港出戰奧運，空手道女神劉慕裳曾客串《空手道》。

今屆東京奧運首次增添空手道的賽事，亦很有可能是僅此一次。香港派出女子個人形界別排名第三的空手道女將劉慕裳（Grace）出戰，擁有嬌小型、甜美外表的劉慕裳，可謂是女神級人馬，更曾獲邀請客串電影《空手道》。

現年29歲的劉慕裳，將於本周四（8月5日）代表香港出戰，參加首度登上奧運舞台的項目空手道。有指下屆巴黎奧運將剔除空手道項目，所以這次除了是劉慕裳首次、亦很可能是最後一次出戰奧運。

【東京奧運】吳諾弘與女友IG放閃　香港劍撃隊感謝港人支持：多謝大家

（instagram圖片）

個人形世界三姐

東京奧運的空手道項目分為「組手」和「形」兩方面，「組手」是以重量分組進行對打，「形」則是套拳，選手需要打出一套受認可的招式由裁判評分，而劉慕裳是「形」的選手，她在個人「形」世界排名第三名。

【東京奧運】伍家朗被封「羽毛球界教主」　獲郵輪LED大屏幕應援：多謝香港

（instagram圖片）

劉慕裳的哥哥劉知名也是有名的空手道運動員，有指劉知名小時候因為劇集《撻出愛火花》而想學柔道，但住所附近只有空手道課程，年幼的他覺得兩者相若便開始學習空手道。

【東京奧運】中國代表肖若騰失落體操金牌　惠英紅黃子韜微博發帖斥裁判不公平

Grace 11歲起習空手道

而劉慕裳看著哥哥練習，覺得空手道很有型，自小學習芭蕾舞、筋骨柔軟的她決定「轉會」，由11歲開始正式學習空手道，覺得套拳動作流暢帥氣所以向「形」方面鑽研。

【東京奧運】陳約臨迷妹上身採訪張家朗　當場問劍神：我好鍾意你呀點算？

（instagram圖片）

自16歲起劉慕裳便代表香港參加國際比賽，19歲起每年到日本集訓兩次，2015年起成為全職空手道運動員。劉慕裳是是世界頂級的空手道運動員，世界排名長期位居前列，2018年在世錦賽勇奪銅牌，今次出戰奧運前，她更特地飛到美國進行特訓，被視為東京奧運香港隊的獎牌希望。

【東京奧運】「劍神」舊愛馬詠茹隔空送祝福　港隊單車女神退役後轉戰KOL

（instagram圖片）

曾作幕前演出

身形嬌小的劉慕裳身高1.52米，但打出的動作非常有力度。而日常生活的她則走甜美路線，樣貌可人被封為「空手道女神」，她亦非常著緊儀容，每次現身都有略施脂粉。於2017年更被邀請客串電影《空手道》，同時亦是電影的顧問之一。

【東京奧運】李靜場外指導杜凱琹爆粗片段網上瘋傳　TVB主持阿占急才解圍獲讚

    點擊圖片放大
    +19
    +18

同場加映：謝茜嘉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東京奧運】新增空手道項目港代表劉慕裳出戰　於美國集訓透露爭獎決心
10:40 2021/07/16
【東京奧運】新增空手道項目港代表劉慕裳出戰　於美國集訓透露爭獎決心
【東京奧運】香港空手道代表劉慕裳成功「入奧」　為本港奪第30張東奧入場券
12:20 2020/03/19
【東京奧運】香港空手道代表劉慕裳成功「入奧」　為本港奪第30張東奧入場券
【東京奧運】伍家朗被封「羽毛球界教主」　獲郵輪LED大屏幕應援：多謝香港
13:29 2021/07/31
【東京奧運】伍家朗被封「羽毛球界教主」　獲郵輪LED大屏幕應援：多謝香港
【東京奧運】吳諾弘與女友IG放閃　香港劍撃隊感謝港人支持：多謝大家
18:50 2021/08/01
【東京奧運】吳諾弘與女友IG放閃　香港劍撃隊感謝港人支持：多謝大家
【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃
17:26 2021/07/27
【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃

你可能感興趣

【東京奧運】新增空手道項目港代表劉慕裳出戰　於美國集訓透露爭獎決心
10:40 2021/07/16
【東京奧運】新增空手道項目港代表劉慕裳出戰　於美國集訓透露爭獎決心
【東京奧運】香港空手道代表劉慕裳成功「入奧」　為本港奪第30張東奧入場券
12:20 2020/03/19
【東京奧運】香港空手道代表劉慕裳成功「入奧」　為本港奪第30張東奧入場券
【東京奧運】伍家朗被封「羽毛球界教主」　獲郵輪LED大屏幕應援：多謝香港
13:29 2021/07/31
【東京奧運】伍家朗被封「羽毛球界教主」　獲郵輪LED大屏幕應援：多謝香港
劉慕裳 娛樂人物職業 運動員 香港隊 奧運會 空手道 電影 東京 娛樂行業

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】