【打風消息】天文台指今晚風力進一步增強　短期內改掛三號強風信號【內附路徑預測圖】

▲ 一號戒備信號仍然生效，天文台指日間間中有狂風驟雨。（資料圖片）

一號戒備信號，現正生效。天文台指，熱帶低氣壓會在今晚至明早最接近本港，日間間中有驟雨和狂風，局部地區有雷暴，料一號戒備信號會於日間大部分時間維持。澳門方面，下午1時正已發出在三號風球。

天文台表示，過去數小時，本港風力有所增強。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚晚間最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過。隨著該熱帶低氣壓靠近，香港的風力會在今晚進一步增強，天文台會在短期內改發三號強風信號。

與該熱帶低氣壓相關的雨帶會在今日及未來數天為香港帶來驟雨及狂風，海面亦有湧浪。

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在下午4時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約120公里，即在北緯21.3度，東經113.8度附近，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

澳門氣象局指，位於珠江口以南的熱帶低氣壓正持續增強，由於其採取比預期偏北的路徑移動，進一步接近廣東沿岸，當局於下午1時發出三號風球。受該熱帶低氣壓的環流影響，澳門日間間中有大驟雨及雷暴，風力間中達6級及有陣風。呼籲市民密切留意天氣變化並關注最新風暴消息。 另一方面，近日非天文大潮，風暴潮造成的水浸機會不大，但巿民仍需留意可能由大雨引致的水浸。

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記者：陳麗娜