【打風消息】天文台改掛三號強風信號　指今晚風力進一步增強【內附路徑預測圖】

▲ 一號戒備信號仍然生效，天文台指日間間中有狂風驟雨。（資料圖片）

一號戒備信號，現正生效。天文台指，熱帶低氣壓會在今晚至明早最接近本港，日間間中有驟雨和狂風，局部地區有雷暴，已改掛三號強風信號。澳門方面，下午1時正已發出在三號風球。

天文台表示，三號強風信號在下午4時25分發出。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

預料位於南海北部的熱帶氣旋會在今明兩日向東移動，橫過廣東沿岸海域，隨後轉向東北方向，靠近廣東東部至福建沿岸一帶。但其路徑及發展存在變數。與其相關的大雨及雷暴會在未來兩三日影響華南沿岸及南海北部。隨著高空反氣旋增強，華南地區下周初至中期天色逐漸好轉。

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在下午4時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約120公里，即在北緯21.3度，東經113.8度附近，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

澳門氣象局指，位於珠江口以南的熱帶低氣壓正持續增強，由於其採取比預期偏北的路徑移動，進一步接近廣東沿岸，當局於下午1時發出三號風球。受該熱帶低氣壓的環流影響，澳門日間間中有大驟雨及雷暴，風力間中達6級及有陣風。呼籲市民密切留意天氣變化並關注最新風暴消息。 另一方面，近日非天文大潮，風暴潮造成的水浸機會不大，但巿民仍需留意可能由大雨引致的水浸。

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記者：陳麗娜