【打風消息】天文台：熱帶低氣壓今晚至明早100公里掠過　澳門下午1時改發三號風球【內附路徑預測圖】

▲ 一號戒備信號仍然生效，天文台指日間間中有狂風驟雨。（資料圖片）

一號戒備信號，現正生效。天文台指，熱帶低氣壓會在今晚至明早最接近本港，日間間中有驟雨和狂風，局部地區有雷暴，料一號戒備信號會於日間大部分時間維持。澳門方面，將下午1時正發出在三號風球。

天文台高級科學主任李炳華表示，過去數小時，該熱帶低氣壓移動較為緩慢，並稍為增強。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過。該熱帶低氣壓的環流較為細小，料對本港影響較小。除非該熱帶低氣壓採取較為接近香港的路徑移動或顯著增強，否則本港在日間普遍吹強風的機會較低，一號戒備信號會於日間大部分時間維持。與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日及未來數天為香港帶來驟雨及狂風，海面亦有湧浪。

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在正午12時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約130公里，即在北緯21.3度，東經113.5度附近，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

澳門氣象局指，熱帶低氣壓目前正集結在廣東西部沿岸，未來兩三日將會有所增強並向東移動橫過南海北部，為廣東沿岸帶來不穩定天氣，當地間中會有大驟雨及雷暴，風力將有所增強及有陣風。預料熱帶低氣壓3日晚間至4日清晨最接近澳門，但其路徑仍存在不確定性，呼籲市民密切留意天氣變化並關注最新風暴消息。

另一方面，氣象局續指，因近日非天文大潮，料風暴潮造成的水浸機會不大，但巿民仍需留意可能由大雨引致的水浸。

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記者：陳麗娜