【防疫措施】觀塘一派對房間疑違規營業30顧客遭票控　21歲男負責人被捕

▲ 一名21歲本地男子為處所負責人被捕，他現正被扣留調查。（警方提供）

觀塘警區特遣隊今日（3日）下午6時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內7間派對房間，發現一間位於駿業里10號的一派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反防疫條例第599F章，一名21歲本地男子為處所負責人被捕，他現正被扣留調查。

行動中，9名男顧客及21名女顧客，年齡介乎18至22歲，涉嫌違反防疫條例被票控；由於他們均未能出示安心出行紀錄及未有接種新冠病毒疫苗，人員遂向他們發出口頭警告。

警方指，第599F章訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必需完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃瞄安心出行二維碼。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：陳子謙