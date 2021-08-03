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【亞洲小姐】薛影儀受亞視重用首度開live　阿儀婚照流出昔日靚相全公開【多圖】

娛樂 10:55 2021/08/03

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阿儀昔日大量生活照流出。

《亞洲小姐競選2021》日前舉行首輪面試，37歲佳麗薛影儀憑過人勇氣和氣質，成網民熱話，雖無緣晉級決賽，卻已受ATV賞識，並與阿儀簽約！成功入行的阿儀即受重用，今晚會在ATV官方社交平台舉行網上騷，一展才華。

【亞洲小姐】薛影儀簽約亞視接受形象大改造　透露報名參加亞洲小姐原因

首度開live

在ATV官方facebook日前公布薛影儀會亮相音樂直播節目《A-Live》，預告阿儀會大展歌喉，及跟網民瘋狂互動，可說是亞儀首個音樂會。節目預告獲大量網民讚好，並留言「期待阿儀著泳衣唱歌」及「阿儀不紅，天地不容！為咗你我會睇亞視！」

阿儀自參加亞視面試人氣急升，她近日開設的IG，追蹤人數已升至近9千，有望破萬。不過，阿儀入行前的私人社交平台卻被網民發現，並發現更多靚相。

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昔日婚紗照曝光

曾任茶餐廳侍應的阿儀，原來曾以「Amy Wong」的帳號開設平台，當中有她發布在工聯會美容課程的畢業證書，是以薛影儀為名字登記，相信為真名，但同時以另一名稱在網上開戶。

阿儀在舊的fb專頁有不少生活照，包括旅行玩射擊、降傘等，生活多姿多采，其中更有她一張穿婚紗的照片，未知是貪玩留影，還是另有原因。

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另外，阿儀在今年4月原來亦曾到TVB報考藝員訓練班，並上載電視城照片及曾志偉王祖藍面試考生情況，留言：「今日就去咗將軍澳電視城首輪面試等咗好耐。」可見阿儀一直想入行發展。

同場加映：黎淑賢訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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