【香港小姐2021】鄭丹瑞率先選出5大心水佳麗　陳聖瑜梁允瑜騷幽默感【多圖】

▲ 旦哥鄭丹瑞挑選今屆港姐5大心水佳麗。

TVB大騷《2021香港小姐競選》加入真人騷元素，在準決賽前推出一共8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，當中佳麗將先在節目中被淘汰，因此入圍的28位佳麗現在只剩20位，有8位未到準決賽已出局。

20位入圍2021年香港小姐競選的佳麗，在昨天（8月2日）到TVB電視城，與星級導師阿旦鄭丹瑞見面。

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▲ 旦哥與今屆香港小姐住麗見面。

自我介紹考佳麗急才

多次任香港小姐競選司儀的旦哥，要求在場佳麗即時簡單自我介紹，之後他選出5位心水佳麗，分別為陳聖瑜、關楓馨、梁允瑜、陳懿德及梁菁琳。

其中今屆大熱陳聖瑜因為一直被指與天王郭富城的太太方媛「撞樣」，所以她幽默地說：「我是佳麗當中最喜歡郭富城的，因大家說我似方媛。」

至於因為曾邊拮住魚蛋邊爆粗鬧前度的片段流出而被戲稱「粗口港姐」的梁允瑜，就「自抽」兼騷優點介紹自己說：「擁有44吋長腿喜歡食魚蛋佳麗。」

▲ （左起）陳聖瑜、陳懿德、鄭丹瑞、梁允瑜、梁菁琳、關楓馨合照。

陳聖瑜 26歲 職業：零售統籌

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關楓馨 26歲 職業：教師

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梁允瑜 23歲 職業：模特兒

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陳懿德 23歲 大學畢業生

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梁菁琳 27歲 職業：獸醫

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