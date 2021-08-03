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【兩地通關】內地抗疫加變種病毒夾擊　消息：短期通關無望

社會 11:00 2021/08/03

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

政府昨日公布最新的抗疫及疫苗措施。（林宇翔攝）

香港已連續56天無本地感染個案，各方都關注何時有望與內地恢復通關？消息指，內地疫情近來反彈，香港也要外防輸入，連「來港易」計劃都推出無期，通關短期也無望。

港府原定5月推出「來港易」計劃，讓內地人可以免檢疫來港，但6月時已叫停。中國工程院院士鍾南山6月曾預期，香港和內地7月份料可有限通關；特首林鄭月娥上月中也透露，已就與內地通關，向中央提交報告，希望爭取逐步有序地開放。不過，林鄭在昨日（2日）記者會上，完全無提及與內地通關。

消息人士指，內地近來疫情反彈，多個省市正忙於抗疫，根本不是放寬出入境的時機，包括與香港通關。第二，現時變種病毒來勢洶洶，香港也在調整外防輸入的政策，昨日公布的收緊入境政策，包括所有人無論來自何地，都要有72小時的核酸檢測陰性證明，但也略放寬打完針的港人，可從英國等高風險地區返港；而內地需要一段時間，觀察香港外防輸入新政策的效果。

林鄭曾表示，至少7成接種率，才更有利港府與內地當局商討通關。香港目前已接種第一針的人口已逾48%，正朝着7成目標進發，希望9月底能達標。

同場加映，已派出第一期消費券，財爺會如何使用？

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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