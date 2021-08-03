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【渣打馬拉松】消息：研究大幅度減少參加者名額　擬要求跑手接種兩劑疫苗

社會 11:15 2021/08/03

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

原本今年初舉行的渣打馬拉松，因新冠疫情延至10月24日舉行。

港府昨日（2日）公布多項防疫抗疫及接種疫苗的措施，包括新增4類人士須接種疫苗，否則要自費定期檢測，（即看：【下一頁】）。事實上多項活動已因疫情要延期，當中包括渣打馬拉松，因疫情延至今年10月24日舉行，最快本月接受報名，但昨日港府未提及大型活動的防疫要求，消息指除了研究大幅度減少比賽名額外，也要求所有跑手須完成接種疫苗。

原本今年初舉行的渣打馬拉松，因新冠疫情延至10月24日舉行，渣馬最快本月接受報名，但一直未見聲氣，最終會否連續第二年取消？有官場中人表示，目前政府仍在處理中。民政事務局局長徐英偉曾指，渣馬將是今年底的其中一個大型項目，但必須要求所有參加者接種疫苗等防疫安排。

渣打馬拉松是本港一年一度的大型活動，去年因疫情已取消。（資料圖片）

消息指，田徑總會正密鑼緊鼓做準備，以符合衞生防疫的要求，包括擬把馬拉松、半馬拉松及10公里3項賽事的總名額，大減四分三至1.85萬個，並規定所有跑手賽前，必須接種2劑新冠疫苗。

同場加映，一般成藥或有違禁成分，醫生拆解「藥檢制度」:

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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