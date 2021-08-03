【韓國男團】BTS防彈少年團造型朱古力7-11可預購　一套兩款售罄340送TinyTAN角色貼紙【內附連結】

▲ 紫色盒率先登場。(圖：BIGHIT MUSIC/ HYBE)

地表最強韓國男團防彈少年團（BTS）今年發行的英文新曲《Butter》以及《Permission to Dance》席捲全球，令其人氣再下一城。

去年，組合所屬公司HYBE正式推出「TinyTAN」副線周邊，當中角色的設計便是參照7位成員們的外表和神韻精心打造而成，被認為是防彈少年團的第二自我誕生角色。

「TinyTAN」角色們可以透過Magic Door遊走於現實世界和夢想之間，以音樂和舞蹈散播正能量，故事主軸設計饒有心思。加上週邊商品均以實用而具收藏價值著稱，因此被譽為「飯圈恩物」，每每一推出便火速售罄。

▲ 紅色盒另一款造型，一樣可愛。(圖：BIGHIT MUSIC/ HYBE)

5月中旬「TinyTAN」系列最新推出了充滿濃濃愛意的祝福語朱古力（TinyTAN MESSAGE CHOCOLATE），率先登陸韓國及日本，其可愛吸睛的包裝一亮相便讓粉絲們陶醉，紛紛表示TinyTAN 的新造型太惹人喜愛。終於今夏輪到香港粉絲可以訂購了。

▲ 蘊含希望與溫暖的「Magic Door 」。(圖：BIGHIT MUSIC/ HYBE)

TinyTAN 祝福語朱古力以四種概念和顏色為包裝設計主軸：蘊含希望與溫暖的「Magic Door 」（紫色及粉色）、承載勇氣與鼓勵的「MIC Drop」（紅色）以及傳遞關懷和療癒感的「TinyTAN」（白色）。TinyTAN 祝福語朱古力為每盒8粒，當中7粒印有7位防彈少年團成員的可愛角色，及他們所要傳遞的真摯祝福字句（隨機7句，合共49款），以及1粒印有「TinyTAN」的標誌朱古力，每粒皆包含了防彈少年團成員們積極向世界傳達的正能量信息，可謂是粉絲們追星必備的心靈雞湯。每盒朱古力更附送7張「TinyTAN」角色貼紙，極具收藏價值。而每粒朱古力均是獨立包裝，貼心設計更加方便衛生。



TinyTAN祝福語朱古力 -「Magic Door 」（紫色）及「MIC Drop」（紅色）現率先於香港全線7-Eleven店舖正式預購，預購價為每套 $340 （一套兩款）！Army們快搶購一套，與家人、朋友和飯圈死黨們一同分享這份甜上心頭的窩心祝福，感受來自防彈少年團的濃濃愛意吧！密切留意另外兩款TinyTan 祝福語朱古力的推出日期。

▲ 承載勇氣與鼓勵的「MIC Drop」（紅色）。(圖：BIGHIT MUSIC/ HYBE)

獨家首發 :「Magic Door 」（紫色）及「MIC Drop」（紅色）

內容：每盒8粒朱古力，附送「TinyTAN」角色貼紙7張

預購價：預購價為每套 $340 （一套兩款）

銷售點：香港全線7-Eleven店舖

預購日期: 即日至8月10日

送貨日期: 9月8日7am - 10月15日

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記者：郭秀芳



撰文：郭秀芳