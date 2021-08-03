【兒童健康】3歲男童肚痛一星期以為便秘　媽媽帶看急症揭是第四期癌症【附症狀】

▲ 英國一名3歲男童持續肚痛一星期，經檢查後確診患上第四期神經母細胞瘤。

小朋友肚痛可能有很多原因，不過如果情況持續，父母就要留意。英國一名3歲男童持續肚痛一星期，媽媽原本以為是便秘，但帶他到醫院檢查後，發現兒子患上第四期癌症，令她晴天霹靂。

▲ Freddy正接受化療。（BirminghamMail圖片）

兒子持續肚痛不能排便

據英國媒體《Birmingham Mail》報道，23歲單親媽媽Demi Chapman，育有三個兒子和一個女兒。其中3歲兒子Freddy上個月持續肚痛，而且沒有大便，經醫生處方並服用瀉藥後，Demi指兒子開始能夠排便，故以為他只是便秘。

不過Freddy肚痛的問題並無改善，在持續近一星期後，Demi帶兒子到急症室求醫，在進行超聲波檢查後，醫生發現Freddy的肝臟和腎臟之間有腫瘤，其後再進行電腦斷層掃描，證實是第四期神經母細胞瘤（neuroblastoma），而且癌細胞經已擴散至胸部。

我不敢相信這發生在我兒子身上。當日在我送他到醫院前，即使他很不舒服，但仍然能四處跑和玩耍。直至他躺在梳化上不願離開，我才帶他去急症室。我完全沒有想過會是癌症…

現時Freddy正進行化療，期望三個月後腫瘤會縮小，以進行手術切除。同時家人正在等候報告，檢查癌細胞有否擴散至骨髓。

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常見兒童癌症之一

根據兒童癌病基金的資料顯示，在香港，每年約有170名兒童患癌，每一萬個兒童當中，約有一位是癌病兒童。2019年，神經母細胞瘤佔全港兒童癌症個案9%（17宗個案），是繼白血病、腦瘤、淋巴瘤，排行第四的常見兒童癌症。

神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，大部分腫瘤起源於腹部的腎上腺，也有機會在頸及盆腔等部位生長。腫瘤生長速度快，可能在早期已經擴散，大約一半患者是在兩歲前發病。

一般常見的症狀包括：生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等；少數患者會出現腹瀉、高血壓及多汗等症狀。

原發於腹腔的腫瘤：

腹部有腫塊

腹痛

嘔吐

便秘

原發於胸腔的腫瘤：

咳嗽

呼吸困難

面頸腫脹

交感神經麻痺綜合症

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責任編輯：王明芳