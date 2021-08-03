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【時尚潮流】Coach 2021秋季系列亮相　木村光希及Lopez穿搭最新Tate和Soft Tabby手袋

休閒消費 11:12 2021/08/03

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Coach 2021秋季系列亮相。（圖片由Coach提供）

Coach發布2021秋季系列廣告片，由星級代言人林書豪、Jennifer Lopez, Michael B. Jordan及木村光希傾情演繹。該系列呈現了在好友歡聚時才會出現的那些驚喜時刻。

2021秋季系列推出最新的Tate和Soft Tabby手袋、Hitch雙肩手袋及經典再現的Rogue手袋，還推出了與知名工作服品牌Schott NYC的合作系列，受執行創意總監Stuart Vevers對品牌美好前景的啟發，將Coach多年的傳承工藝和Schott NYC的自由精神巧妙地結合在一起，詮釋了品牌最新潮流風尚。

該系列廣告片捕捉了世界各地那些久違了的場景：人們又可以重新走出來聚會，參加各類社區活動派對，做一些只有和朋友在一起時才會做的事情，以及朋友如何給予他們靈感和支持。

點擊大圖了解詳情：

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Stuart Vevers表示：「秋季系列的靈感來源於生活的現在與未來──我們經歷過的和即將會發生的。這是一個講述友情的故事，了解朋友之間是如何相互啟發和支持的，感受相聚時的那份欣喜和感動。無論是懷舊的還是溫暖的，都表達了彼此間最真摯的情感。」

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責任編輯：王芷瑩

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