【著數優惠】中西區商會推吃喝玩樂消費獎賞　12位用$1,500抗疫套餐食8道菜

▲ 中西區商會推吃喝玩樂消費獎賞，12位可用$1,500點選抗疫套餐食8道菜，這個是6位用的套餐。(攝影︰陳靜儀)

「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」籌備委員會昨日公布活動詳情，市民登記後即可享寶湖飲食集團旗下3間酒家最高價值$3,000 12位用的「抗疫食療」半價套餐優惠，扣後實只需$1,500，而6位用的原價$1,800折後也是$900，值得街坊捧場。

「抗疫食療」套餐有8味菜，包括堅果沙律明蝦球、原隻鮑魚西芹紅腰豆爆螺片、黑蒜黑豆花膠燉竹絲雞、地中海鹽生煎龍躉球、紫洋蔥雲耳勝瓜炒鮮淮山、鮮沙薑拍蒜頭淋靚雞、香芋櫻花蝦菇粒炒飯，及淮山紫薯牛乳奶凍。

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以「抗疫」為題，配料上亦花過不少心機，如堅果沙律明蝦球，含有杏仁、腰果。杏仁具有降血脂效能，可減少心血管疾病及幫助血管暢通。至於原隻鮑魚西芹紅腰豆爆螺片，西芹具有降血壓和降血糖作用，增強免疫力、修補細胞及方衰老等功效；紅腰石則有補血、幫助降低膽固醇、幫助細胞修補及控制血糖等功效。

抗疫套餐於寶湖飲食集團旗下寶湖海鮮酒家（中環站）、寶湖海鮮酒家（西環站）、北園酒家（上環站）有售。香港居民（包括永久和非永久香港居民）於「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」的網站完成登記後，在消費時出示是次活動的確認短訊即可獲得半價優惠。

「吃喝玩樂 開心中西區」消費獎賞計劃，區內共有逾500間商戶參與，將由8月中至明年1月送出超過2,000萬元的禮品及優惠，為期6個月。另外，獎賞會由本月起舉辦共6次足金抽獎，首5次抽獎每次會有8位得獎者各得一両足金，第6次抽獎則由一名得獎者獨得八両足金，已接種一劑疫苗並在中西區居住或工作的成年市民均可參與。計劃另設其他活動，包括「開心假日行人坊」、多項文娛康樂活動及地區送暖行動等，詳情在此。

記者︰馮柏偉

