【入境措施】​政府更新入境要求8月9日起生效　一文看清不同地區返港人士安排

▲ 政府把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施登機、檢疫及檢測要求。

政府昨日（2日）宣布，因應疫情發展，將以「疫苗氣泡」為基礎，加強對海外抵港人士的入境防控措施，把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施登機、檢疫及檢測要求。新措施由下周一（9日）起生效。

所有從海外抵港人士須符合3大要求

在新措施下，任何從海外地區登機來港的人士，均須遵守3項基本要求，包括：

登機前必須持有預定起飛時間前72小時內進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明及與所需強制檢疫期相應的指定檢疫酒店預訂房間確認書

抵港後必須在機場進行「檢測待行」

在確定檢測陰性結果後，必須乘坐政府安排專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。

政府把海外地區重新劃分為高、中、低三個風險組別，現時極高風險A1組指明地區及甚高風險A2組指明地區兩個組別將合併為高風險A組指明地區。至於現時高風險B組指明地區及中風險C組指明地區兩個組別將合併為中風險B組指明地區。

任何在中國以外、不屬於上述新組別A組指明地區或下述新組別C組指明地區的國家，將歸納為新的B組指明地區。低風險D組指明地區將改名為低風險C組指明地區。按圖即看最新3個風險組別：

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按圖即看各個風險組別最新登機、檢疫及檢測安排：

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根據最新公布的措施，高風險地區只容許已完成疫苗接種的香港居民登機來港；而中風險地區則只容許香港居民和已完成疫苗接種的非香港居民登機來港。所有抵港人士均需要接受嚴格的檢疫措施及重複檢測。政府會加強檢查抵港人士有否遵照規定按時接受強制檢測，加強檢控違規人士。

隨着上述新安排實施，現有就A1組指明地區施行的地區性航班「熔斷機制」將不再適用，然而個別航班「熔斷機制」仍會繼續執行並適用於所有組別的指明地區。因應最新情況，政府預期於8月中實施血清抗體測試第二階段安排，在機場為抵港人士提供自費血清抗體測試服務。有關安排的具體實施細節將於稍後公布。

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責任編輯：陳子謙