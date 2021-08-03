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【東京奧運】奧運田徑百年史上首次共同奪金　兩國跳高名將曾受傷患困擾互相扶持

健康 11:48 2021/08/03

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巴舒謙與譚貝利共同奪金，相擁祝賀。

今屆奧運田徑跳高項目出現令人動容的一幕，來自卡塔爾的跳高名將巴舒謙（Mutaz Essa Barshim）與意大利美男選手譚貝利（Gianmarco Tamberi）鬥得難分軒轅，正當大會商議後續時，巴舒謙主動提出並列金牌的意願，兩名選手賽後喜極相擁，成就了奧運田徑項目自1912年以來，首度頒發雙金牌的紀錄。

現年30歲的卡塔爾跳高選手巴舒謙，以及29歲的意大利選手譚貝利，在周日（8月1日）晚上舉行的跳高項目決賽中以2.19米起跳，一直戰至2.37米，同樣一跳成功。但當高度提升至奧運紀錄的2.39米，二人3次試跳均全數失敗。此時兩名選手所有試跳紀錄都一樣，在眾選手中並列第一，難分軒轅。

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裁判當下提出「加時再戰」以決勝負，這時巴舒謙反問：「我們可以有2面金牌嗎？」裁判回覆只要雙方同意，就可如此。巴舒謙於是望向譚貝利，並伸出友誼之手，而譚貝利即興奮得立即跟巴舒謙擊掌，並跳起擁抱對方，激動歡呼，共享雙雙奪金的喜悅。

今次是奧運史上時隔109年，跳高項目再度出現雙金。卡塔爾跳高選手巴舒謙是上屆里約奧運銀牌得主，2012年奧運上也奪銅，並是世錦賽冠軍。今次巴舒謙和譚貝利同屬首次奪金。

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兩名運動員左腳同樣飽受傷患困擾，其中譚貝利的阿基里斯肌腱曾受傷，更因而錯過上屆里約奧運，一度以為永遠不能再跳高。

譚貝利及巴舒謙識於早年賽事上，二人惺惺相惜，繼而成為好友。譚貝利亦曾參加過巴舒謙的婚禮，而巴舒謙亦已答應，必定會出席譚貝利的婚禮。

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責任編輯：羅嘉欣

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