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【MIRROR X ERROR星蹤】Edan周六現身荃新天地玩遊戲　姜濤+Dee+Alton開Live會鏡粉

娛樂 12:06 2021/08/03

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR和ERROR將會出席不同活動。

人氣高企的兩大男團MIRROR和ERROR於今個星期繼續有不少活動，各位鏡粉及404準備好去應援了嗎？

【MIRROR成員】姜濤首度踏上拉闊舞台　姜B坦言Jer《狂人日記》難度高

《超感應學園》舉行線上首映記者會。

線上首映記者會

由香港電視娛樂出品、台灣八大電視發行的校園電視劇《超感應學園》將於8月4日下午一時舉行線上首映記者會。

出席嘉賓監製唐在揚、導演林彥廷、蔡凡熙、劉奕兒、姜濤、林思廷、白靜宜、嚴正嵐、魏蔓、鄭有傑、海芬的大明星小跟班、許時豪、陳彥壯及謝其文，劇迷們可於GTV八大電視或myVideo影音隨看觀看直播。

【MIRROR星蹤】Haagen-Dazs聯乘姜濤推特別版月餅火速售罄　黃牛黨網上炒賣$2000貴近4倍

姜濤、何啟華（Dee）和王智德（Alton）齊齊開Live。

直播打氣

姜濤、何啟華（Dee）和王智德（Alton）將於8月4日晚上八時在「可口可樂」Facebook專頁進行直播，他們除了會跟大家打氣外，更會有一個神秘驚喜送給大家。

邱傲然（Tiger）、楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）一起現身。

鏡仔現身

「三壯士」楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）和江𤒹生（AK）將於8月5日上午九時半至十一時齊齊出席Pandora活動，各位頭巾兵團、小虎隊及生粉可到國際金融中心商場的分店（Shop 1006-07）與鏡仔見面。

呂爵安（Edan）和陳欣妍（Shirley）一起出席活動。

現場玩遊戲

電影《反轉方舟動物團》由呂爵安（Edan）和陳欣妍（Shirley）一起聲演，二人將於8月7日下午兩時現身荃新天地一期，與粉絲見面及玩遊戲。

姜糖必爭的姜濤親筆簽名紀念品。

親簽紀念品

姜濤與PayMeow將於8月9日宣布有新搞作，滙豐宣布在8月2日起至9月30日期間，PayMe將在應用程式內推出「PayMe全民轉轉賞」遊戲，參與PayMeow舞蹈挑戰的用戶有機會獲得限量的姜濤親筆簽名紀念品。

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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姜濤 陳欣妍 呂爵安 江𤒹生 邱傲然 楊樂文 王智德 何啟華 娛樂人物職業 歌手

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