【商場速報】樂富廣場化身成體能鍛鍊大本營　消費滿額可體驗VR跳傘快感

▲ 「飛越樂富」VR跳降傘體驗，大家可透過虛擬實景感受由萬呎高空滑翔降落的無比快感。（商場提供）

為響應奧運熱潮，樂富廣場亦舉辦「SPORTIVAL 運動嘉年華」來湊熱鬧，結合「運動會」及「嘉年華」兩大歡樂元素，讓大人及小朋友都可以一展身手，當中推介有VR跳傘體驗，積消費滿指定金額就可以參加。

樂富廣場由即日起舉辦「SPORTIVAL 運動嘉年華」，樂富廣場B區戶外休憩用地將化身成體能鍛鍊大本營，共5大體能挑戰站：抱石牆、斜坡跑、平衡繩、立定跳高訓練架及五級跳，將會免費開放，針對不同身體力量，歡迎市民前來挑戰。

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活動期間只需以電子貨幣淨消費每滿$200或以上，即可換領「SPORTIVAL 快證」以及由舒適堡樂富健身瑜伽分店送出的一日通行證各一張。憑快證更可以參加「每周體能挑戰賽」，於體能挑戰站累積分數，每星期頭三位最高分之挑戰者將可贏取豐富獎品。

「飛越樂富」VR跳傘體驗

另一極為吸引的項目名為「飛越樂富」VR跳降傘體驗。大家可透過虛擬實景感受由萬呎高空滑翔降落的無比快感。更破天荒以香港特色美景為航道，由維港上空作為起點，玩家要控制降傘沿著空中跑道滑翔，以成功降落樂富廣場為目標。顧客只需於樂富廣場以電子貨幣累積消費滿$300或以上，即可參加一次。

記者︰梁靜詩