【七公主】李君妍曾獲劍擊團體賽第3名　獲重劍女神何嘉麗稱讚步法好

▲ 李君妍為拍《七公主》學習劍擊，參加比賽兼攞獎。

為延續奧運熱熾氣氛，讓港人多個渠道欣賞及了解運動員及近年大熱的劍擊運動，TVB特意將加插了劍擊情節、由陳維冠（Joe）監製的新劇《七公主》提前至下周一（8月9日）晚上8點半播出。

一心向運動員表達尊敬的Joe，對於劍擊拍攝部分相當認真，除了專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，劇中需要落場打真劍的演員更幾乎全是運動精英，除了本身是籃球好手的鄺潔楹（Judy）外，之前在節目《明星運動會》拳擊項目中表現亮眼的李君妍，其運動實力亦不容忽視。

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背負功夫新星之名的李君妍，身高165cm，很多運動都難不倒她，包括最近解鎖的新技能空手道、籃球、拳擊、羽毛球以及健身等，如此好動，難怪身形亦保持得宜。劇中飾演Judy死對頭兼劍擊好手的她，與Judy一樣為了演好角色，專誠於劇集開拍前接受了為期四個月的訓練。

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▲ 李君妍十分好動。

期間更與Judy跟隨教練Patrick與劍手參加了劍擊團體比賽。獲得落場機會的君妍，成功從有經驗運動員身上得分，在場人士均不知道她只是接受了兩、三個月訓練的新手，最終君妍團隊在比賽中獲得第三名。

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▲ 君妍接受教練安排的實戰訓練時，獲重劍女神何嘉麗讚步法好。

君妍亦有將練習片段上載IG，片中所見她不但拿著劍前前後後的揮動，更單腳站在半圓平衡球上訓練平衡力。君妍受訪時，直指劍擊是非常講求肌肉力量及耐力的運動：「如果各方面不夠強大，就會比較吃力，可能自己平時都有做運動習慣，會有少少幫助。但學劍時間始終有限，密集式一個星期練幾日，身體都需要慢慢適應，幸好有教練悉心指導，教識我箇中道理，學習有難度招式或技巧時就上手會容易一點。」

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▲ 君妍曾在IG上載練習劍擊片段。

問到難忘場口，君妍謂：「有場我跟Judy的比賽場口，當時我們親身上陣，好開心好順利完成了所有動作；有些鏡頭還是慢動作，所以一定要教練收貨、完美完成才可轉下一個鏡頭。」

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同場加映：尹詩沛專訪