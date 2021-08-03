【2021中秋節】人氣酒店奕居推無花果果仁月餅　環保概念融入禮盒可循環再用

▲ 迷你無花果果仁月嚴選優質的土耳其無花果乾，混合椰棗、杏脯、腰果、核桃、杏仁和小紅莓等。（The Upper House提供）

近大半年本港Staycation風潮未有止息，當中The Upper House（奕居）的無敵視野浴缸和精緻甜點小食，更成為眾多住客的心水推介。適逢中秋將至，酒店首次推出月餅禮盒，更融入可持續性設計理念，讓送禮更顯心思。

居舍系列於今年中秋節首次推出月餅禮盒，北京瑜舍、成都博舍、上海鏞舍、香港奕居攜手獻上中秋團圓之禮。禮盒盒身秉承可持續性設計理念，在佳節過後可當作收納盒循環使用，延續佳節喜悅。

居舍系列月餅禮盒內含八件迷你月餅，精選四款別具一格的月餅口味，傳承經典之餘亦融合現代飲食理念，匠心甄選秋日雅趣。

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嚴選土耳其無花果乾

四款精選口味中首推的迷你無花果果仁月嚴選優質的土耳其無花果乾，甘甜中帶有一絲微酸，入口滋味甜而不膩，混合椰棗、杏脯、腰果、核桃、杏仁和小紅莓等，果香滿溢，口感層次豐富。

迷你陳皮豆沙月將絲滑清甜的紅豆沙，配以甘香醇厚的陳年新會陳皮，入口甘甜， 讓人一試難忘。想吃甜品又有所顧慮。

麥芽糖醇健康好滋味

麥芽糖醇迷你蛋黃白蓮蓉月是追尋健康美食的不二之選。綿密的蓮蓉配以金黃油潤的鹹蛋黃，選用麥芽糖醇製作，味道清香宜人，鹹香適口。

迷你蛋黃奶皇月可謂此系列中的點睛之筆，幼滑極品奶皇藏於黃金餅皮內，每一口都充滿蛋黃鹹香，極盡誘惑，是傳統月餅以外另一美味之選。

▲ 禮盒可另作其他創意用途，如擺放文具、紀念品、飾品或玩具等，貫徹環保理念。（The Upper House提供）

月餅禮盒以森林管理委員會認可的可持續性發展木材製成，並採用環保工藝，盒內月餅則由再生紙盒獨立包裝，有效减少廢物及碳排放。大家享受美味月餅之後，精緻的禮盒亦可另作其他創意用途，無論擺放文具、紀念品、飾品或玩具，都可以循環再用。

記者：王嵐