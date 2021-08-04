【毛孩好去處】慨嘆唐狗受歧視寵物餐廳也拒接待　愛心狗主斥百萬開餐廳供人寵同桌用餐

▲ Jess試過帶狗狗去寵物餐廳，但對方一見是唐狗便拒諸門外，於是斥百萬元開餐廳讓人寵有個悠閒的共聚空間。

本港的寵物餐廳不多，願意提供寵物餐點的更是少之又少。位於大埔的一間寵物友善餐廳Buzz and Grill Cafe，提供了一個落腳點，給不同品種的寵物可入內與主人一同膳食，深受毛孩主人歡迎，每逢周末都爆滿。但這並不代表背後的路一帆風順，該餐廳曾多次遭「憎狗」居民無理投訴，險些無法經營，但店主也堅持信念，為的是讓寵物有容身之處。

▲ 該寵物友善餐廳店主Jess 將心比心，深知帶同毛孩一起外出進餐，是一件相當困難的事情，故她決定發展成事業，務求讓更多寵物及主人受惠。(黃建輝攝)

該寵物友善餐廳店主Jess本身也是一位愛動物之人，家中養有5隻狗及9隻貓，正正因為她將心比心，深知帶同毛孩一起外出進餐，是一件相當困難的事情，於是她毅然決定發展成事業，務求讓更多寵物及主人受惠。該餐廳更提供狗狗的餐點，由有機天然、無激素的食材製成，讓狗隻可無負擔進食。

她曾遇過一些聲稱寵物友善（Pet-friendly）的餐廳，但根本選擇性friendly，並非任何品種體形或身世的狗狗都歡迎。當時她因為攜帶中大型的唐狗，經常遭餐廳拒於門外，卻看到其他品種的中大型犬准許入內，令她十分無奈。「唐狗一直備受歧視，好多餐廳都不願意接受，即使我預約時已標明會有20kg、中大型以上的唐狗，當時餐廳表示沒問題，但當到達時，他們看見狗狗後卻不准內進，相反對金毛尋回犬、拉布拉多犬就friendly。」

▲ 該餐廳非常有心思，特意將狗狗餐點製成迴轉壽司，讓主人可為寵物拍照打卡。(IG圖片)

一不做二不休，她大手筆斥近百萬投資兩間舖位，一間取得食環署批出的牌照，而另一間則提供室內座椅環境，用來專門招待狗狗與主人入座用餐。獲食牌的店會將食物送到鄰店，類似外賣形式，這樣才合法。可是，這意味著需面對雙倍的租金負擔、龐大的經濟壓力，她說：「支出比起一般餐廳大，不要以為我們經常爆場就代表賺很多，場內所有寵物配套都要錢，寵物會在餐廳內大小二便，需要的清潔費等，各樣成本都很高。」

開業至今約一年半，其創業之路難關重重，起初餐廳仍未取得正式食肆牌照，只得臨時食肆牌階段，因有些附近居民不喜歡動物，而不斷整蠱她，三番四次收到無理投訴，如油煙大、無牌經營等控訴，讓她困擾至極。「無論如何，我都會繼續堅持下去，香港地方小，寵物已經沒有容身之處，如果他們不喜歡狗，大可以不光顧。但為甚麼不可以給予主人和小動物僅餘的空間呢？」

▲ 開業至今約一年半，其創業之路難關重重，對她而言，該餐廳不只是一門生意，更是一個幫助小動物的平台。(黃建輝攝)

此外，開業初期一直招聘不到員工，她心中自然感到惆悵，在無計可施之下，惟有全家總動員出動幫忙看店。「有些人應徵時是有興趣做餐廳侍應，但他們怕狗，即使有不怕狗的，卻不願意去接觸狗的屎屎尿尿。很感恩現在有一班好的員工，使我有信心繼續經營下去。」

對她而言，該餐廳不只是一門生意，更是一個幫助小動物的平台。她會定期舉辦領養日，期望宣揚領養小動物的信息，她曾遇過因主人沒有能力再飼養唐狗，而該毛孩當時的身體狀況極差，其陰囊已嚴重至腐爛，她看了也於心不忍，決定幫忙暫托狗狗。「那隻唐狗只住在我家短短兩星期便死了，但看到牠第一次吹風扇的樣子，是很快樂的，令我印象深刻。十多年來，牠都未受過應有合適的對待，此事使我更加有決心，要去幫助有需要的小動物，只要在我能力範圍內，我都會盡力去幫。」

▲ 養有阿拉斯加雪橇犬的客人Nick（中），無意間在網上發現這家寵物友善餐廳，得知室內環境准許其愛犬內進時，滿是驚喜。(黃建輝攝)

▲ 憑着一個「信」字，餐廳內對顧客不設任何規定，放任狗狗自由活動。(黃建輝攝)

憑著一個「信」字，餐廳內對顧客不設任何規定，放任狗狗自由活動。「其實我們相信絕大部分的主人都是自律的，主人理應清楚知道自己的狗的性格，例如是否需要套上狗繩或戴上嘴罩，暫時開業至今，也沒有不愉快的事件發生。」而最令她有滿足感的，莫過於客人的支持。「可能賺得少，但我在做一樣我有興趣的事，既滿足到我經常見到小動物的心，也能提供空間給主人及寵物，很開心看見大家會欣賞這個地方，所以也不會感到後悔。」

記者：曾嘉善