【東京奧運】hea訪洪詠甄被批不尊重港隊選手　吳業坤為採訪災難致歉：繼續反省

▲ 吳業坤為採訪失言道歉。

吳業坤跟周奕瑋早前於東京奧運採訪區訪問港隊划艇選手洪詠甄，坤哥帶玩笑式的訪問，卻被網民鬧爆行為失禮，二人被網民狠批「唔用腦」及「唔尊重運動員」，而吳業坤今日於社交平台為今次事件公開致歉，當中他寫道：「多謝各位的批評和意見，會繼續反省和吸取教訓，謝謝。」

繼陳約臨對張家朗「花癡式」訪問被轟後，早前周奕瑋跟吳業坤成功截停港隊划艇選手洪詠甄做訪問，這段「獨家訪問」卻引來採訪災難。

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而當事人吳業坤於個人facebook撰文致歉，坤哥直言表現不夠專業，會好好反省。當中他寫道：

本人吳業坤現為在《東京五輪直送》節目中跟洪詠甄小姐於練習後訪問的失言作出道歉。

事發在開幕禮前洪小姐練習後完成圍訪後，在她離開前做了一個突發的訪問，當刻未能好好處理內容及表現不專業，拍攝後自覺對她感到抱歉及怕令到感到不尊重，當晚已即時親自direct message中向她致歉。

在數天前第14集的節目播出後，我個人的不專業令大家反感，在此再一次向所有受影響的人士作出深切的歉意。

多謝各位的批評和意見，會繼續反省和吸取教訓，謝謝。

希望各位在餘下的賽事繼續支持每一位香港運動員，加油。

身在東京採訪奧運的吳業坤跟周奕瑋定期主持TVB節目《東京五輪直送》，直擊在日本的奧運花絮。

【東京奧運】截停港隊划艇選手洪詠甄訪問 吳業坤hea爆態度被批失禮

▲ 吳業坤和周奕瑋、方力申等正在東京採訪奧運。（取自facebook）

截停洪詠甄後稱冇嘢問

在《東京五輪直送》第14集，Jarvis和坤哥如常四出找尋話題，期間Jarvis主動截停今次首度參戰奧運的港隊划艇選手洪詠甄，稱想阻對方10秒時間做訪問，而洪詠甄亦禮貌地停下受訪。

周奕瑋叫坤哥提問：「乜你唔係有嘢問佢咩？」坤哥卻竟說：「冇呀，你走啦，你走啦！」洪詠甄感突然，欲離開時，Jarvis打圓場說：「坤哥想問你鍾意小方啲歌多啲，定佢啲歌多啲？」

洪詠甄笑道答：「其實我沒聽中文歌！」當場氣氛有點尷尬，坤哥接著有點不滿道：「你而家得到呢個答案囉！你想我點？我想搵窿捐都搵唔到！」

雖然二人以開玩笑式進行採訪，欲製造節目氣氛，但網民看完卻對此手法感難接受，在討論區留言認為主持把運動員呼之則來，揮之則去，鬧爆採訪行為失禮。

▲ 洪詠甄（取自IG）

洪詠甄亦十分大方，於IG STORY發文稱：「無諗過一個小小嘅訪問，就會有咁多人關注。網絡嘅影響力真係好大。關於23號我訪問的事，當時大家都以一個輕鬆嘅心情，好快就完咗個訪問。事後坤哥有私訊我講：唔好意思太突然。咁我自己都無特別在意，希望大家唔好再過度反應喺呢件小事。大家好好享受今次嘅奧運吧。」

同場加映：何詩蓓訪問