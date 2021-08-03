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【抑鬱奶奶】90歲奶奶患抑鬱症嫌命長呻想死　負能量爆燈嚇怕新抱：驚佢做傻事

親子 15:32 2021/08/03

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一名港媽指奶奶踏入90歲後經常表示想尋死，令她不知所措。

婆媳關係要小心處理，一名港媽日前在網上討論區「親子王國」發文，指踏入90歲、患抑鬱症的奶奶，近日經常向家人表示「想死」，令她深感壓力，害怕說錯話令對方做傻事。

港媽在文中表示，奶奶患有抑鬱症，靠食藥控制病情。她指奶奶生活習慣良好，會養生及保健，但自從踏入90歲之後，常向家人表示欲尋死，

我老公放工探佢，佢都只會講負面嘢又喊晒，搞到平時好樂天嘅老公都冇晒心機……

望奶奶重拾歡笑

她續指不想兒子聽到負面說話，但又無法阻止嫲嫲在家中散發負能量，令她感到不知所措。她曾嘗試開解奶奶，「同佢講啲囝要你陪，你啲孫都係要你陪同錫」，不過有感對方人生經驗較豐富，「真係唔知講咩好」，又指自己同樣有負面想法未解決，難以進行輔導。

面對欲尋死的長輩，港媽甚感壓力，害怕說錯話令對方做傻事。她決定逢星期日陪伴奶奶，「等奶奶忙住應酬我哋，唔得閒諗傻事」，亦想盡辦法令對方重拾歡笑，

好在佢講到畀我知佢鍾意咩零食，盡量幫佢搵最好食嗰啲，會買佢想要嘅嘢冧掂佢，只想佢開心返。

帖文引來網民回應，不少人表示遇過類似經歷：

    點擊圖片放大
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同場加映：盧宛茵從不囉嗦不干涉湊孫　開通奶奶視新抱為好友婆媳相處零壓力

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責任編輯：王明芳

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