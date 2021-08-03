  • 29°C
香港時間 : 2021803日 (週二) 14:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【老婆太瘋狂】妻晨早睇奧運游水比賽狂尖叫　港男無奈呻無覺好瞓：原來係為咗睇

親子 13:23 2021/08/03

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

東京奧運賽事進行得如火如荼，不少港人為了觀看各項比賽不惜犧牲睡眠時間。一名港男在討論區發帖指，妻子在奧運比賽期間每天早起開電視觀看比賽，更激動得瘋狂尖叫，令他無法入睡。港男本以為妻子因賽事激烈而尖叫，沒想到她因為看見男泳手的身材而興奮，港男無奈大呻：「放過我啦！我想瞓覺咋！」

一名港男於「香港討論區」以「頭先老婆睇游水睇到尖叫」發文，指妻子最近早起開電視觀看奧運比賽，特別觀看游泳比賽時更不時激動得尖叫，批評對方「阻住我瞓覺」。港男以為因賽事戰況激烈妻子才尖叫，後來才知道妻子另有原因，「原來係為咗睇仔」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

港男因被妻子嘈醒而不禁抱怨，

有咩好睇，仲要睇啲男人游水睇到尖叫，然後佢仲要嘈醒我叫我陪佢一齊睇。放過我啦，我想瞓覺咋！

網民：你都一齊叫！

帖文引來不少網民熱議，有網民理解妻子的行為，「你老婆唔係為睇奧運，只係為睇游水的男人」。也有網民獻計，建議港男看女泳手時同樣可以尖叫。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：劍擊世界一姐江旻憓是史丹福學霸　開明媽媽作最強後盾圓劍擊夢

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇　港男質疑︰真係正常咩？
15:12 2021/07/01
【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇　港男質疑︰真係正常咩？
【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好
12:51 2021/07/17
【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好
【購物狂】媽媽瘋狂網購塞爆屋　女兒崩潰：屋企好似垃圾場
15:50 2021/07/07
【購物狂】媽媽瘋狂網購塞爆屋　女兒崩潰：屋企好似垃圾場

你可能感興趣

【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇　港男質疑︰真係正常咩？
15:12 2021/07/01
【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇　港男質疑︰真係正常咩？
【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好
12:51 2021/07/17
【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好
【購物狂】媽媽瘋狂網購塞爆屋　女兒崩潰：屋企好似垃圾場
15:50 2021/07/07
【購物狂】媽媽瘋狂網購塞爆屋　女兒崩潰：屋企好似垃圾場
家庭關係 夫妻之道 網絡熱話 香港 東京 游泳

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】