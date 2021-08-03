【老婆太瘋狂】妻晨早睇奧運游水比賽狂尖叫　港男無奈呻無覺好瞓：原來係為咗睇

東京奧運賽事進行得如火如荼，不少港人為了觀看各項比賽不惜犧牲睡眠時間。一名港男在討論區發帖指，妻子在奧運比賽期間每天早起開電視觀看比賽，更激動得瘋狂尖叫，令他無法入睡。港男本以為妻子因賽事激烈而尖叫，沒想到她因為看見男泳手的身材而興奮，港男無奈大呻：「放過我啦！我想瞓覺咋！」

一名港男於「香港討論區」以「頭先老婆睇游水睇到尖叫」發文，指妻子最近早起開電視觀看奧運比賽，特別觀看游泳比賽時更不時激動得尖叫，批評對方「阻住我瞓覺」。港男以為因賽事戰況激烈妻子才尖叫，後來才知道妻子另有原因，「原來係為咗睇仔」。

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港男因被妻子嘈醒而不禁抱怨，

有咩好睇，仲要睇啲男人游水睇到尖叫，然後佢仲要嘈醒我叫我陪佢一齊睇。放過我啦，我想瞓覺咋！

網民：你都一齊叫！

帖文引來不少網民熱議，有網民理解妻子的行為，「你老婆唔係為睇奧運，只係為睇游水的男人」。也有網民獻計，建議港男看女泳手時同樣可以尖叫。

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責任編輯：王明芳