【東京奧運】韓跆拳道選手曾患血癌欲輕生　捱過5年抗病路踏上奧運舞台奪銅

▲ 南韓跆拳道選手印教敦曾患血癌欲輕生，捱過5年抗病路踏上奧運舞台奪銅。

踏上奧運舞台是不少運動員的夢想。29歲的南韓跆拳道選手印教敦，在上周二（7月27日）的跆拳道男子80公斤以上級別賽事中奪得銅牌。外號「大熊」的他，原來在2014年患上血癌，在長達5年的抗病路上，一度產生過輕生的念頭，幸好他沒有放棄，如今更在奧運場上發光發亮。

根據外媒報道，印教敦在7歲開始接觸跆拳道，10歲已在大大小小的比賽中展露天分，後來更入讀了龍仁大學，主修跆拳道。2013年，他發現頸部有一個腫塊，起初以為只是肌肉問題，「因為我每天都在努力鍛練」。

不過一年後，印教敦發現腫塊仍在，於是便決定去看醫生，經檢查後證實為惡性淋巴瘤，他在同年8月接受手術切除腫塊，手術雖然很成功，但情況卻沒有改善。

從9月至12月期間，他接受了一系列治療，身心都承受難以想象的痛苦，但不但沒有胃口，連食物的味道都讓他感到噁心。

如果我必須接受更多治療，我寧願選擇死亡，因為實在太痛苦了。

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更讓印教敦沮喪的是，病情令他被逼停止訓練。而他拒絕住院，治療期間一直住在學生宿舍，儘管他無法訓練，但他仍堅持學業，卻因化療導致脫髮，上課戴帽子而被同學取笑。

他的身體情況每況越下，有次他遇到一名跆拳道裁判，對方認為他身體管理不佳，批評道「 跆拳道運動員怎麼會有你這樣的身體？你必須管理好你的身體！ 」印教敦非常沮喪，只能偷偷地哭。

但他仍堅持治療，並重新開始訓練，直到2016年，他在菲律賓舉行的亞洲錦標賽上贏得了金牌，其後更在多項大賽中創下佳績，狀態大勇，就連他本人也對於恢復速度感到驚訝。

在2019年中旬，印教敦終於完全康復。戰勝癌症後，他對人生有新的領悟，指沒有人可以把生命或健康視為理所當然。如今他在東奧奪得銅牌，對此他坦言患癌期間根本不敢想像，

我希望用自己的故事，啟發其他癌症病人。

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責任編輯：羅嘉欣