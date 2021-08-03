【潮物速報】東京奧運大會指定OAKLEY太陽眼鏡　日本藝術家加持創KOKORO別注版

▲ 為奧運而設的KOKORO系列，由左至右：$1,450、$1,450、$1,800、$2,200、$1,700。（圖片由品牌提供）

東京奧運會因為疫情的關係，舉行日期一改再改，在商業上，連帶不少因為這體壇盛事而推出奧運版商品的品牌因而大失預算，甚至見財化水，不過，正所謂The show must go on，這一次「人丁單薄」的奧運，亦有不少奧運產品，等候了大半年才正式在今天出現，OAKLEY的奧運版太陽眼鏡正是當中的表表者。

一直以來，OAKLEY的太陽眼鏡都給人非常專業的感覺，水上運動的、踏單車的、甚至參加三項鐵人的健兒，無一不佩戴OAKLEY的太陽眼鏡示人，原因好簡單既可以遮擋日光，讓做運動時視野更清楚外，鏡框呈緊貼面型的弧度，都是品牌在市場上幾乎只此一家的原因之一。

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而為了迎接是次東京奧運，品牌找來了日本藝術家山口歷（Meguru Yamaguchi）操刀，推出了一個名為KOKORO系列（KOKORO日文意謂「心和精神」的意思），合共推出4款太陽眼鏡。

設計上，除了在鏡框上用上粉紅、藍和白3色外，當然更少不得品牌獨有的旋轉技術機構製作鏡框，將這位日本藝術家的筆觸完全呈現於創作空間有限的鏡框上。

產品查詢：www.oakley.com

記者：何偉雄