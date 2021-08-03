【智能愛人劇透】第2集劇情預告 家廉打破多姐禮物阿寶補救 娛樂 12:34 2021/08/03 分享： 熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第1集講到家廉駕車時竟不小心撞倒出廠走失的強智能人。為免被公司追究，家廉決定私下偷偷帶回家。 第2集（4/8） 家廉一時大意，把上司多姐的生日禮物摔破，連忙找智能人阿寶幫忙補救。 意外發現禮物原來是多姐自己花錢購買，卻假裝是男友送給她。 古家眾人不停使喚阿寶，終令她沒電動不了。 任職保安的家廉父親古學禮偷偷帶阿寶回商場充電，學禮巡邏回來，卻發現阿寶不知所蹤。 《智能愛人》第1集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【好聲好戲】陳自瑤完勝奪總冠軍激動落淚 馮盈盈被祖藍狠批後再安慰：好窩心 11:54 2021/05/29 【好聲好戲】陳自瑤完勝奪總冠軍激動落淚 馮盈盈被祖藍狠批後再安慰：好窩心 【視后感情】李佳芯暗示與陳炳銓分手 女神Ali：再投入新感情要點時間 10:46 2021/05/30 【視后感情】李佳芯暗示與陳炳銓分手 女神Ali：再投入新感情要點時間 【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客 連環解放長腿事業線派福利【多圖】 12:10 2021/05/08 【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客 連環解放長腿事業線派福利【多圖】 你可能感興趣 【好聲好戲】陳自瑤完勝奪總冠軍激動落淚 馮盈盈被祖藍狠批後再安慰：好窩心 11:54 2021/05/29 【好聲好戲】陳自瑤完勝奪總冠軍激動落淚 馮盈盈被祖藍狠批後再安慰：好窩心 【視后感情】李佳芯暗示與陳炳銓分手 女神Ali：再投入新感情要點時間 10:46 2021/05/30 【視后感情】李佳芯暗示與陳炳銓分手 女神Ali：再投入新感情要點時間 【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客 連環解放長腿事業線派福利【多圖】 12:10 2021/05/08 【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客 連環解放長腿事業線派福利【多圖】 智能愛人 電視劇 TVB