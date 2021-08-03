【智能愛人劇透】第2集劇情預告　家廉打破多姐禮物阿寶補救

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第1集講到家廉駕車時竟不小心撞倒出廠走失的強智能人。為免被公司追究，家廉決定私下偷偷帶回家。

第2集（4/8）

家廉一時大意，把上司多姐的生日禮物摔破，連忙找智能人阿寶幫忙補救。

意外發現禮物原來是多姐自己花錢購買，卻假裝是男友送給她。

古家眾人不停使喚阿寶，終令她沒電動不了。

任職保安的家廉父親古學禮偷偷帶阿寶回商場充電，學禮巡邏回來，卻發現阿寶不知所蹤。

《智能愛人》第1集劇情 上一頁

